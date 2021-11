Dýcha z nej nestrojená človečina okorenená dobrou náladou. Keď Danka Gudabová zdvihla telefón, bez všetkého oznámila, že sa práve chystá umývať okná, ale rada si dá ešte predtým pauzičku na slnku na lavičke…

Agathe Christie vraj napadali najlepšie vražedné zápletky do detektívok pri domácich prácach, konkrétne pri umývaní riadu, pretože to bola činnosť, ktorú nenávidela. Ste na tom podobne?

No keď občas nemám chuť pustiť sa do hory riadu, tak sa ho ani nechytám. Ale viem, že ma počká, a tak potom vstanem a urobím to. Aj bez vražedných myšlienok… (Smiech.) V tejto súvislosti mi napadla aj filozofia niektorých ľudí, ktorí povedia, že načo variť, keď sa to aj tak rýchlo zje. Ja tieto problémy nemám, vyžívam sa v tom, keď môžem niečo chutné navariť.

Nedávno som strávila víkend v dedinke Zálesie s kamarátmi, so skvelými a s rozumnými ľuďmi, milovníkmi varenia a záhradných prác. Zišli sa, aby fandili v telke Petre Vlhovej pri pretekoch. Pomedzi to, aby sme len tak nesedeli, sme očistili cibuľu, mrkvu, kapustu a pomohli domácim urobiť čalamádu. Potom sme si vyšli na prechádzku k mŕtvemu ramenu Dunaja a neskôr sa zasa pustili do čistenia hríbov. No a nasledovali lukulské hody – cigánska, jelení guláš, pečené jelenie mäso, tatarák… Chcem povedať, že som sa cítila úžasne, v takých chvíľach vypúšťam z hlavy povinnosti a čistím si ju.

Žijete, zdá sa, čulým spoločenským životom.

Žijem hlavne rodinou, moja sestra má tri deti a tie sú na polovicu moje. Som tiež krstnou mamou detí mojej veľmi dobrej kamarátky a jej manžela. Nemôžem povedať, že mám sto priateľov, nevyhľadávam za každú cenu veľké partie. To bolo, keď som bola mladá.

Mali ste rada zábavu?

Áno, ja som tak rada tancovala! Po jednej rozlúčkovej zábave s českými kolegami, ktorá trvala až do rána, som mala opuchnuté ešte aj stupaje nôh. Ťažko som kráčala na druhý deň do práce po ulici na zastávku autobusu, keď sa pri mne autom pristavil šéf. Stiahol okienko a povedal: No čo, moja, ideš? A ja na to sťažka: No, idem. Ani náhodou mi neponúkol odvoz, len povedal: No tak poď. Keď som sa v kancelárii priznala, že som mala ťažký víkend, dal mi voľno.

Takže áno, partie boli a musím povedať, že našťastie sa mi nič nestalo. Neboli také nástrahy ako dnes, vtedy bol najhorší alkohol. Ale z toho vínneho striku sa zo mňa alkoholička nestala. (Smiech.)

Danka Gudabová je neodmysliteľnou súčasťou Hornej Dolnej. Zdroj: TV Markíza

A čo lásky? Boli ste dievča na rozchytanie?

Vždy som bola taká veselá kopa, zábavná, s každým kamarátka. Možno som vyzerala, že ktoviekoľko mám skúseností, pritom som ich mala menej ako tie tiché puťky, ktoré sedeli v kúte, sledovali okolie a klipkali očami. No a s takými potom tí chlapci išli. Skrátka, mala som rada tanec, humor a hlavne som ako dvadsaťdvaročná začala hrať divadlo. To bol môj svet, v ktorom mi utekali roky. Zrazu som sa zbadala: Panebože, jedna je už vydatá, druhá, tretia a ja stále nič. Bola som idealistka, čakala som na princa na bielom koni. (Smiech.) A ten neprišiel, no...

Potom som si povedala, že už nebudem hľadať. Najdôležitejšie je zmieriť sa s tým. Viete, vždy som si myslela, že budem mať dvojičky, tak ako moja teta. Našťastie, aj ja mám veľkú šťastnú rodinu, hoci bez manžela.