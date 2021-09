S Danou Košickou sme sa stretli na nábreží Dunaja v Bratislave. Sediac na tráve a pozorujúc rýchlo tečúcu vodu sme sa porozprávali o tom, ako plynú jej dni.

Z herečky, ktorá je pendlerkou medzi Bratislavou, kde nakrúca, a Košicami, kde má domov, sálala pohoda, akoby si táto žena vedela užiť aj nepríjemné obdobie, ktoré nám priniesli posledné dva roky. Je to tak. „Musím si zaklopať, nepocítila som ani ja, ani moje okolie zdravotné problémy, a dokonca som ani pracovne úplne nevypla, tak ako mnohí iní. Takže mne priniesla korona veľa pokoja, relaxu a hlavne sebapoznania,“ hovorí.

Slovo sebapoznanie znie tak hlboko... Môžete ho rozvinúť?

Keď máte priestor byť sám so sebou, keď vás neodpútavajú žiadne vonkajšie podnety, nič vás nenúti stále niekam chodiť, začnete sa pozerať do svojho vnútra a objavovať tam zaujímavé veci. Zisťujete, že to nie je až taká katastrofa a byť sám so sebou je veľmi príjemné.

Potešilo ma, že som nebola vydesená sama zo seba, naopak, potešilo ma to. Mal by si to každý vyskúšať. Táto doba nám akoby priniesla na podnose pozvánku: Buďte sám so sebou aspoň chvíľu. Niekto to možno nevie, rešpektujem to, ale ja som za to vďačná.

Je to legálna príležitosť stiahnuť sa pred inými do ulity, však?

Som introvert, ktorý žije a pracuje v extrovertnom prostredí, takže ja som sa vždy tak trochu sťahovala do ulity. Mám to v povahe. A teraz sa môžem stiahnuť ešte trošku viac, lebo tam nájdem pokoj, očistu, harmóniu, ktorú som si vytvorila sama. Viem, že keď ma tento svet a cirkus naokolo rozhádžu, tak sa tam vrátim a ono ma to pekne zharmonizuje, dá do rovnováhy.

Rovnováhu prináša aj príroda, vy pochádzate z Tatier. Navyše tam žije aj vaša mamina. Pekná kombinácia...

Narodila som sa v Starej Lesnej, kde žije moja mama, ktorá má vyše 80 rokov. Má svoje zdravotné problémy, takže sme boli v čase lockdownov veľmi dlho spolu. Myslím, že to pomohlo, pretože sme si po rokoch našli k sebe cestu.

Pozná to asi každý, intuitívne sa vzďaľujeme od svojich rodičov, nechceme sa im podobať. Len hlavne nebyť ako oni a žiť úplne inak. A zrazu zistíte, koľko máte spoločného a že ste len nerozumeli, prečo konajú tak, ako konajú. Takže mne korona otvorila cestu naspäť k mojim koreňom, k mojej mame, pochopila som ju...

Je teda niečo, čo ste si konečne povedali, konečne prebrali?

Nie, nebolo to nič konkrétne. Je to len o tom, že každá generácia má akoby svoj myšlienkový tok, iný spôsob uvažovania a ide skôr o prijatie tohto faktu. Prijať, že vaša mama má úplne iný spôsob myslenia, nesnažiť sa to zmeniť, ale pochopiť, prečo je to tak. Rešpektovať, že to, čo v živote robila, robila úplne najlepšie, ako vedela. To, čo ste vy vnímali ako krivdu, v jej pohľade bolo úplne inak.

Možno niekomu pomôže niečo si s niekým vykričať, ale ja som skôr našla cestu pochopenia človeka, nesnažiť sa ho zmeniť s ultimátom, že si budeme rozumieť len vtedy, keď budeme rozmýšľať obaja rovnakým spôsobom. Nech to má každý, ako chce...

A ako to máte s vašou dcérou, ktorá je už sama mamou a má svoj život?

My sme veľmi dobré kamarátky, ale je to zasa iná generácia, ktorá už vyrastá v niečom inom. Myslím, že moja generácia je vychovávaná tak, že živí teraz jednu generáciu psychoterapeutov, lebo tak sme boli vedení. Celé detstvo sme počúvali: Buď dobré dievčatko/chlapček a všetci ťa budú mať radi, Neplač, to sa nepatrí, Keď budeš zlá, nedostaneš hračku a podobne. A tak sme potláčali samých seba, svoje emócie, svoje ja.

Ale ja mám už s mojou dcérou iný vzťah. Prijala som totiž to, že nemám na všetko patent, nerozumiem všetkému, takže ju beriem skôr ako partnera. Nesnažím sa jej dávať múdre a dobre myslené rady. Načo to robiť, keď vás o to nikto nežiada?