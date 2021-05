Sledovatelia vášho instagramového konta môžu mať pocit, že vediete dokonale šťastný život, čo po vyše roku koronovej situácie nie každému príde reálne. Je to naozaj tak alebo ste aj vy mali slabšiu chvíľku, len ste sa verejne nepriznali?

Dúfam, že nikoho „nenas….m“, ale nemala som nikdy takú chvíľku. Už som sa zamýšľala, či má každý šťastie žiť naozaj taký život, ako ho prezentuje na Instagrame, a ja ho naozaj mám. Dnes je veľmi v móde dávať tam fotky so slzami, ukazovať „pravú tvár ženy“ a jedna druhú objímať a vzájomne sa „povzbudzovať“ akýmsi ľutovaním. Ja toto v sebe vôbec nemám. Nerozmýšľam tak, a preto by som to ani neuverejnila. Myslím si, že ľudia by mohli cez sociálne siete, ale aj v realite šíriť niečo pozitívne, aby sme to vedeli posielať ďalej, napríklad medzi tých, ktorým práve niečo pozitívne chýba. Nehovorím, že to, čo je reálne, nie je pozitívne, ale ja to, skrátka, nemám v sebe. Napríklad keď mám jeden deň veľa prania, neviem si predstaviť, že by som urobila „storku“ o tom, ako budem hovoriť: ach, ja úbohá vyčerpaná žena, koľko ja mám bielizne, a poď ho drieť.