Andy Timková, bývalá markizácka moderátorská hviezda, rozhodne nepatrí medzi introvertov, ktorí sa držia len jednej nalinkovanej aktivity. Vždy ich mala viacero a spätná väzba od ľudí ju nabíjala energiou. Preto pred pár mesiacmi prijala ponuku pracovať ako hovorkyňa pre Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Napokon, tento svet nie je pre ňu neznámou, keďže jej prvorodený syn Adam (37) je na vozíku.

Momentálne vraj prežívate bezsenné noci. Čo sa deje?

- Nie, v mojom živote sa nedeje žiadna katastrofa, len práve finišujeme so správou o činnosti úradu, ktorú bude komisárka predkladať poslancom Národnej rady SR koncom marca. Súčasťou správy sú príbehy ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa na úrad obrátili s prosbou o pomoc. Nie je to jednoduché, pretože príbehy píšu právnici a ich jazyk je často zložitý. Takže ja ich tlmočím do reči, ktorej rozumejú aj laici.

Je nejaký príbeh, ktorý vami v poslednom čase zvlášť otriasol?

- Začiatkom februára sme dostali z Veľkých Levár podnet na riešenie otrasných životných podmienok, v akých žila pani Anna. Keď sme vstúpili do dvora jej rodinného domu, chcelo sa nám plakať. Všade neuveriteľný zápach, odpadky, výkaly psov, žiadna elektrina, žiadna kúpeľňa. Katastrofa. Najčistejšou vecou, ktorá na dvore stála, bola nádoba od OLO... Pritom obec je jej poručníkom, čiže má pani Annu kontrolovať, či jej niečo nechýba, či má čo jesť... Skrátka sa o ňu postarať, lebo ona sama toho nie je schopná.

Žiaden človek si nezaslúži, aby sa dostal do takého strašného stavu. Vybavili sme pre ňu odvoz do zariadenia pre seniorov v stupavskom kaštieli. Tam ju v prvý deň doslova očistili, pretože sa rok nekúpala, a keď som tam telefonovala popoludní, povedali mi, že už objavila knižnicu a spokojne si číta Winnetoua. V takých momentoch cítim, že moja práca má zmysel. Navyše, aj vďaka tomuto príbehu sa konečne niečo pohne v legislatíve.

