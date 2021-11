Posledný rozhovor sme robili pred pár rokmi v divadle, dnes sa pre pandemickú situáciu rozprávame radšej cez telefón. Čím sa ešte zmenil váš život?

Asi ako mnohým ľuďom aj mne sa úplne zúžili sociálne kontakty. Hlavne na začiatku, kým sme neboli očkovaní, som naozaj veľmi dbala na to, aby sme sa s cudzími ľuďmi stretávali čo najmenej. Zrejme to v nás tak trochu zostalo, a ak človek nemusí, nevyhľadáva v tejto dobe spoločnosť. U nás to však bolo celkom pestré, pretože som chodila do televízie na svoje služby a Saskia vtedy bola s opatrovateľkami, ktoré má veľmi rada, takže všetci boli spokojní.

Váš život sa teda opatreniami nijako výnimočne nenarušil…

Viete, že ani nie? Nikdy som nebola nejaký veľký cestovateľ, pretože pre Saskiin zdravotný stav sa proste nemôžem len tak zobrať a odísť. Takže jediná zmena oproti minulosti bola, že sme neboli na našej pravidelnej letnej dovolenke, nakupovala som cez e-shopy a dcéra bola častejšie doma.

Neprepadli ste po večeroch sledovaniu internetových filmových kanálov?

Áno, musím priznať, že to nás s priateľom chytilo. Úplne sme sa „namotali“ na izraelskú produkciu, ktorá vás neskutočne vtiahne do deja úplne iným hraním, než na aké sme zvyknutí z amerických seriálov.

Mnoho ľudí začalo kváskovať, otužovať, skialpovať, hrať golf, dokonca sa vytvárali rôzne skupiny. Nepatríte do žiadnej z nich?

Preboha, nie :-) Na toto naozaj nemám čas, ak sa dá, veci si uľahčujem a nechcem si zbytočne pridávať viac domácich prác. Nestíham iné veci, ktoré by som chcela, takže ak by som začala napríklad s kváskovaním, to by znamenalo, že sa so mnou niečo stalo. Kamarátke som povedala, že ak by ma to náhodou prepadlo, nech ma prefacká, že to nie som ja. (Smiech.)

U nás v domácnosti k veľkej zmene počas pandémie nedošlo v zmysle, že sme mali odrazu veľa voľného času, lebo ja som mala v televízii ešte viac služieb ako zvyčajne a aj môj priateľ mal toho veľa. Musím priznať, že som si na začiatku stiahla nejaké aplikácie na cvičenie, keďže sa nedalo chodiť na pilates do štúdia, ale dlho mi to domáce cvičenie teda nevydržalo.

Psychológovia hovoria, že sa im pre pandémiu zvýšil počet pacientov, pre mnohých ľudí bolo obdobie, keď sme boli doma, ťažká skúška na psychiku. Ako to vnímate vy?

Pozrite sa, keď som prežila to, že Saskia mala od narodenia veľmi závažné zdravotné problémy, a to také, že niekedy sme naozaj utekali v hodine dvanástej do nemocnice, mňa nejaká pandémia psychicky nerozhodí. Hovorím to naozaj so všetkou úctou a rešpektom k tejto celosvetovej pandémii, no prežila som s malou iné ťažké časy, z ktorých som sa mohla naozaj mnohokrát zrútiť, ale zvládla som to vďaka svojmu vnútornému nastaveniu. Pandémiu beriem ako niečo nepríjemné, no stále verím, že dočasné.