Život českej hviezdy Ane Geislerovej je rozhodne pestrý. Už len tým, že má tri deti a prácu, po ktorej túžia mnohé dievčatá. Milované herectvo ju zamestnáva od tínedžerských čias, keď sa v dvanástich rokoch postavila pred kameru vo filme Dobří holubi se vracejí. Odvtedy v pravidelných intervaloch loví Českých levov a derie červené koberce. Na jednom pózovala fotografom pred pár dňami v bratislavskom kine. Spolu s kolegami totiž prišla uviesť do života romantický film Prezidentka.

Pozerá si ich neskôr

Neprehliadnuteľná herečka s výrazným rúžom, oblečená v smotanových šatách, rozdávala úsmevy, ochotne pózovala fotografom a odpovedala na otázky. Ani po skončení filmu neodmietala fotenie s fanúšikmi, keď už panovala uvoľnená atmosféra so šampanským a ľudia debatovali o tom, čo práve videli na plátne. Aňa Geislerová nás však prekvapila: „Ja som film ešte nevidela. Robievam to vždy tak, že si počkám, kým po premiérach opadne vlna kladných či negatívnych komentárov, a potom si to pozriem.“

Užila si šaty

Čo však rozhodne vie, že pohľad na šaty, ktoré si pri nakrúcaní obliekala, bude veľmi príjemný. Outfity prvej českej prezidentky mala totiž na starosti návrhárka Tatiana Kovaříková, ktorá oblieka mnohé celebrity vrátane Heleny Vondráčkovej či Hany Zagorovej.

Aňa si na slovenskú premiéru obliekla jedny zo šiat, ktoré sa objavili vo filme. „Áno, sú to ony, akurát som si doma zabudla brošňu. Tá je moja,“ prezradila nám, že na filmovačku vytiahla svoje šperky.

Smotanové šaty však nie sú jej. „Od začiatku som Tatiane hovorila, že si ich chcem obliecť na nejakú premiéru, pretože sú moje obľúbené. Mám ich teda len požičané, vrátim jej ich do archívu,“ priznala s tým, že si v Prezidentke mimoriadne užila, ako ju neustále líčili, obliekali a upravovali.

