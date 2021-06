Rocker z Rožňavy oceňuje, že sa dostal do partie, ktorú tvoria nielen skvelí muzikanti, ale aj skromní a pokorní ľudia. Každý koncert chce s nimi odohrať naplno.

Nikdy sa netajil tým, že miluje Desmod a vyrastal na ňom. „Ani vo sne mi však nenapadlo, že by som mohol byť ich súčasťou. Nakoniec sa to podarilo dvakrát. Raz, keď sme sa so skupinou Massriot dostali na ich výberovku, a teraz, keď som sa pred pár dňami stal oficiálne spevákom kapely,“ nadchýna sa Robo Šimko.

Rocker, ktorý vyšiel z pesničkovej šou SuperStar, sa pridal k štyrom muzikantom zo skupiny Desmod. Tí odišli od speváka Mária Kulyho Kollára a založili vlastnú kapelu. Volá sa Desmod a Robo Šimko! Spievať v nej bude aj piesne o láske, ktoré preslávili Kulyho.

Robo Šimko žije spokojným životom. Zdroj: Instagram_Robo_Massriot_Simko

Opäť sa oženil

Po SuperStar, v ktorej v roku 2007 skončil tretí a najlepší z chlapcov, si užíval slávu, veľa koncertoval, no život mu prinášal aj rany. Nevedel sa spamätať zo smrti otca, rozpadlo sa mu manželstvo. Vážil skoro stotridsať kilogramov, po zdravotných problémoch radikálne schudol a zmenil imidž.

Začal chodiť na turistiku, jazdí na bicykli, jeho srdce zaplnila nová láska. Vlani v jeseni sa opäť oženil, s manželkou Zuzkou získal dnes už osemnásťročnú dcéru Rebeku. Často chodia na výlety, kde ich najnovšie rozveseľuje pes Orwell.