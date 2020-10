Moderátorka Miriam Kalisová (35) šokovala na Instagrame správou, že sa rozišli s Michalom Menkynom. Najmä keď sa o ňom vyjadrila ako o najväčšom životnom omyle. Čo na to hovorí on?

Miriam Kalisová od rozvodu s Martinom Šmahelom (37) nemá šťastie v láske. Ich manželstvo nezachránila ani spoločná dcérka Mia a pred troma rokmi sa rozviedli. Moderátorka potom zakotvila v náručí hokejistu Dušana Pašeka mladšieho, ich románik však trval iba rok. V máji minulého roka nastal v jej milostnom živote ďalší zvrat.

Dobásnila

Fotograf denníka Plus JEDEN DEŇ ju prichytil na tribúne hokejového štadióna v Košiciach, kde si vymieňala nežnosti so šéfom eventovej agentúry Michalom Menkynom. Objímali sa, bozkávali, a ako vysvitlo, v tom čase už spolu tvorili pár. Až do minulého týždňa patrili medzi najzamilovanejšie dvojice v slovenskom šoubiznise. A ťažko by ste našli šťastnejšiu ženu než Miriam Kalisovú.

Michal Menkyna a Miriam Kalisová tvorili spolu pár rok a pol. Zdroj: instagram

„Raz stretneš muža, čo za slovom si bude stáť. Čo radšej chybu prizná si, než okolie bude preklínať. Čo svojím pohľadom rozjasní tvoj deň. Ten, čo pomôže ti prekročiť svoj vlastný tieň,“ básnila o svojom priateľovi moderátorka. Dvojica spolu trávila každú možnú voľnú chvíľu aj dovolenky a bolo jasné, že obaja sú po uši zaľúbení. Minulý štvrtok však Miriam prudko zmenila rétoriku. Na Instagrame oznámila rozchod a svojmu, teraz už bývalému partnerovi adresovala poriadne ostré slová.

Pokračovanie na ďalšej strane.