Bývalá tenistka, dnes politička, nemá problém otvorene sa priznať k tomu, čo väčšina žien, ale i mužov, ktorí spadli do bludného kruhu prejedania sa a dávenia, schováva za zatvorenými dverami kúpeľní.

Chladnička útokom

Bývalú vrcholovú športovkyňu taktiež postihla bulímia. Nie však z túžby dopriať si jedlo a nepribrať, v jej prípade zaúradovala psychika sklamanej športovkyne. „Bulímia u mňa prepukla niekedy v lete 2012, keď som musela skončiť s tenisom, lebo mi diagnostikovali boreliózu. Vtedy sa u mňa prejavilo emocionálne prejedanie sa z ľútosti, že nemôžem hrať tenis. Tak som to zajedala,“ netají Romana Tabak, ktorá vtedy brala chladničku útokom.

Obdobie bulímie bolo podľa jej slov peklom. Zdroj: archív - R.T.

„Jedla som hocičo, nemala som vyhranené chute. Keď som videla plnú chladničku, skrátka prišiel skrat a musela som všetko zjesť do úplného naplnenia.“ Potom nasledovala tá tienistá časť choroby – jedlo muselo ísť von. „Hneď ako som videla niekoho hrať tenis, pri pomyslení na to, že to mne nevyšlo, musela som okamžite jesť. K tomu sa automaticky pridružilo vedomie, že ak nechcem pribrať, musím vracať. Stupňovalo sa to a v začarovanom kruhu som zostala až do marca 2014. Bolo to čoraz horšie,“ spomína na ťažké obdobie.

More červených krížikov ›››