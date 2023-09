Všetci tušíme, že bez partnerov sa nezaobídu, no väčšinou ich nikto nikdy nevidel. Na rozdiel od moderátoriek a herečiek sa totiž naše divy s fanúšikmi o privátne príbehy príliš nedelia. Ako píše redakcia PLUS 7 DNÍ, príkladom je speváčka Zuzana Smatanová (39), ktorá roky vyhráva rebríčky popularity.

Zuzana je všestranná umelkyňa. Spieva piesne, ktoré si sama skladá, a cez pandémiu sa naplno ponorila aj do kreslenia, dokonca začala ilustrovať knihy. Medzitým objavila novú vášeň – čoraz častejšie jazdí do hôr. Keďže tam trávi podstatnú časť voľného času, fanúšikovia špekulujú, či sa nezblížila s mužom, ktorý ju na potulkách tatranskými vrcholmi sprevádza. „Toto je Michal Gerčák – môj horský vodca. Teda nielen môj, je pre všetkých ľudí chtivých dobrodružstva. Keď s ním kráčate a leziete na vysoké štíty Tatier, silno sa na vás koncentruje a stará sa o všetku vašu bezpečnosť a pohodlie. On je dokonca súcitný a trpezlivý aj voči frflavým ‚bábovkám‘, ako som občas ja,“ rozplýva sa verejne, čím klebety príliš nerozptyľuje.

Podľa spomínanej redakcie je Michal ženatý a po speváčkinom boku by mal stáť celkom iný muž. Partnera dokázala utajiť napriek tomu, že ešte donedávna bývali v jednej domácnosti. „Zuzkin priateľ nepracuje v šoubiznise, ale myslím, že vo finančnom sektore. Je logické, že mu vyhovuje život v anonymite a nechce sa prezentovať,“ myslí si zdroj PLUS 7 DNÍ.

