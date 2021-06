Jedna z najväčší legiend našej hereckej scény, Michal Dočolomanský, sa pôvodne vyučil za automechanika, no svoje šikovné ruky napokon na obživu nevyužíval. Všetko sa zmenilo, keď pochopil, že najviac doma je na javisku.

Jeho kolegovia na neho stále spomínajú ako na veľkého profesionála. Svedčí o tom skutočnosť, že i v posledných fázach ťažkej choroby bol ešte schopný hrať v štyroch predstaveniach SND.

Ruky i srdce zo zlata

Tí, ktorí k nemu mali najbližšie, ho však nepoznali len ako umelca, ale najmä srdečného človeka, vždy pripraveného pomôcť, so zlatými rukami. „Nebolo nič, čo by nevedel urobiť, a vždy ochotne prišiel, dokonca veľmi rád. Stačilo niečo spomenúť a on to vedel nielen vymyslieť, ale aj navrhnúť a vyrobiť, všetko vlastnými rukami. Bol to vynikajúci priateľ, natreli by ste ho na chlieb,“ opísal nám kolegu a kamaráta Oldo Hlaváček, ktorý sa s ním v Slovenskom národnom divadle štyridsaťšesť rokov delil o šatňu.

Po kamarátovi mu zostalo nielen veľa spomienok, ale aj nádherná pamiatka. „Do dnešného dňa máme doma stôl, pri ktorom raňajkujeme, obedujeme aj večeriame, ktorý vyrobil Miško. Pôvodne bol automechanik a táto zručnosť mu zostala. Stôl, masívny, pevný, jednoducho skvelý, sme vyrobili u nás doma zo starých dverí. Ja som len zohnal materiál,“ s úsmevom spomína Hlaváček.

