Vlani 24. februára zaútočila Ruská federácia na susednú Ukrajinu a rozpútala najväčší vojenský konflikt v Európe od skončenia druhej svetovej vojny. Nemá konca a jeho kruté dôsledky chodia mapovať mnohí novinári. Medzi nimi aj ostrieľaný reportér televízie JOJ Rastislav Striško, ktorý Šarmu exkluzívne opísal, ako to v krajine vyzerá po roku vyzerá.



Prečo ste sa rozhodli ísť robiť reportáže na Ukrajinu?



Rozhodnutie to ani nebolo. Je to skôr nevyhnutnosť novinárskej práce, jej podstata. V Európe je vojna, je za hranicou Slovenska a neviem si predstaviť, že ako reportér ostanem doma a budem vojnu sledovať z agentúr a televízie. Ak by sme boli vo vojne, chcel by som, aby boli u nás novinári z celého sveta a informovali o tom, čo sa u nás deje.



Ako reagovala vaša rodina a priatelia? Odhováral vás niekto?



Moja rodina moju prácu vníma ako dôležitú a mám podporu. Osudy a príbehy ľudí sú pre mňa veľmi dôležité. Aj moja rodina, samozrejme. Mám úžasnú manželku. Deti, moji rodičia, svokrovci, sestra sú perfektní. S priateľmi nekonzultujem, čo idem robiť.



Museli ste sa nejako špeciálne pripraviť?



Rastislav Striško mapoval dianie na Ukrajine. Zdroj: Archív R. S.

Zariadiť si vojenskú akreditáciu od Ozbrojených síl Ukrajiny, to je nevyhnutnosť. Ochranné pomôcky, silné nabíjačky na mobily, mikrofóny, batérie, svetlá ku kamere, rôzne káble. Všetko, aby som mohol pracovať a strihať reportáže v daždi, v blate, na poli, v lese, aute, pivnici, v zákope...

