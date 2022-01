... herečka Hana Maciuchová (†75), trénerka krasokorčuľovania Hilda Múdra (†95), tiež legenda slovenského futbalu Jozef Vengloš (†84). Srdce zradilo aj repeťáka Roba Kazíka (†73), ktorý mal problémy s Parkinsonovou chorobou.

Milan Lasica (†81)

Skonal na pódiu

Herec Milan Lasica zomrel počas koncertu s orchestrom Bratislava Hot Serenaders, s ktorými vystupoval už 20 rokov, v Štúdiu L+S. Keď dospieval pesničku Ja som optimista, počas klaňačky mu prišlo nevoľno a zosunul sa k zemi. Oživiť sa ho nepodarilo. Dva dni pred smrťou ešte vystupoval v divadle s Martinom Hubom a v deň úmrtia, 18. júla 2021, bol hosťom v Slovenskom rozhlase. Pred prvými Vianocami bez manžela Magda Vášáryová v podcaste denníka N povedala, že vie, „že Milan zomrel šťastný a to je úžasné“.

Miro Žbirka (†69)

Žart na rozlúčku

„‚Správy o mojej smrti sú PRAVDIVÉ‘, to by povedal Meky, keby žil. MIRO ŽBIRKA. 21. 10. 1952 – 10. 11. 2021,“ tieto slová sa objavili na facebookovom profile speváka v deň jeho smrti. Doplnené boli fotkou, ako leží na koberci v nahrávacom štúdiu na Abbey Road. Mnohí si mysleli, že ide o žart... Miro Žbirka mal dlho problémy s dýchacími cestami, na zápal pľúc zomrela aj jeho matka. „Bol hospitalizovaný so zápalom pľúc, ktorý sa skomplikoval. Je to veľmi nečakané, prekvapujúce, šokujúce... Mal množstvo plánov – koncerty, nahrávanie albumov, skladanie pesničiek,“ uviedol jeho PR manažér Rado Mešša.