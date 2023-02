Tak toto mu nevyšlo. Martinovi Chodúrovi to s o 16 rokov staršou partnerkou Ivonou vo vzťahu stále klape, no v jednej veci sa riadne sekol...

Martin Chodúr (33) je multitalent. Už roky si buduje úspešnú spevácku kariéru, no zjavne toho stíha aj oveľa viac. So svojou partnerkou Ivonou Selníkovou (49) žije v Besykdách, v dome na úpätí Lysej Hory. Spolu vychovávajú syna Martina (7), a veľký Martin popri tom skladá piesne nielen pre seba, ale aj pre svojich kolegov. Okrem toho už druhý rok študuje filozofiu na univerzite v Ostrave. „Tiež sa učím hebrejčinu a latinčinu. A sám vyučujem spev na ľudovom konzervatóriu v Ostrave," prezradil Chodúr pre Blesk.cz.

No zdá sa, že Martinovi Chodúrovi okrem spevu učarovala aj móda, napokon, veď pri svojich vystúpeniach sa snaží byť upravený vždy ako zo škatuľky. Nedávno si dokonca vyskúšal aj rolu modela na Bratislavských módnych dňoch, kam ho pozval majiteľ Lombardi Fashion.

Dalo by sa povedať, že Martin Chodúr je v móde doma, vyberá si oblečenie nielen pre seba, ale so synom sa podujali vybrať oblečenie aj pre jeho partnerku a Martinkovu maminu Ivonu, ale to nedopadlo práve najlepšie. Martin sa fotkou pochválil aj na sociálnej sieti a pripísal k nej takýto text: "Vyberali sme pre mamičku, ale uznania sme sa nedočkali," posťažoval sa trošku...

No keď Chodúrove fanúšičky zbadali, čo to vlastne tej svoje partnerke chcel kúpiť, len skonštatovali, že pri výbere oblečenia pre svoju Ivonu sa riadne sekol, veď pozrite FOTO v GALÉRII. "Máte s Martinkom zvláštny vkus," napísala mu Tereza a fanúšička Mirka dodala, že sa Ivone ani nečuduje, keď z ich výberu nebola nadšená. "Mamička má našťastie dobrý vkus," skonštatovala Iva a Pavlína predsa len ocenila snahu Chodúra so synom: "Ale snaha bola. To si mamička musí hold vybrať sama. Ale máte môj obdiv."