Prebojovať sa medzi prvú ligu nemusí byť pre hercov len o využití vhodnej príležitosti a o šťastí. Aj keď i toho im treba za priehrštie. Hviezdy sa rodia nielen vďaka talentu, ale i z vôle a rozhodnutia mocných. Tí môžu tvrdo prehovoriť o tom, kto sa na televíznej obrazovke objaví a kto nie. Je namieste otázka, kto sú títo mocní a prečo niekomu dajú roboty kopcovito a iní sa musia pripomínať, že stále existujú a radi by si ešte zahrali.

Herci Ján Koleník aj Tomáš Maštalír idú z projektu do projektu a takpovediac vyskakujú z konzervy či chladničky. Na druhej strane, je tu plejáda ďalších umelcov, ktorí odchádzajú z kastingov do filmov a seriálov s dlhým nosom. Režisér Peter Bebjak, ktorý stojí za seriálmi Slovania či Za sklom a filmami Jozef Mak, Čiara či Správa, Šarmu poodhalil zákulisie filmového sveta, ktorý podľa neho podlieha trendom rovnako ako modeling.

Ako je to s výberom hercov do filmov a seriálov?

Ja za seba vyrábam len jeden projekt, a preto obsadzujem hercov do jedného projektu. Ale televízia je zodpovedná za to, či sa jeden herec objavuje na jej obrazovkách v jednom alebo vo viacerých projektoch. Ona vie, aké ďalšie projekty robí.

Príchody na premiéru sci-fi filmu DUNA. Na fotke je Peter Bebjak. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Niekedy sa však jeden herec či herečka objaví hneď v niekoľkých projektoch naraz.

Raz za čas sa to stáva a herec môže byť pre diváka trošku opotrebovaný. Ale podľa všetkého je to na televízii, či daný herec je také meno a taká osobnosť, že je jednoducho pútačom pre diváka, aby program, v ktorom hrá, sledovali.

Vy sa tomu vyhýbate?

Keď obsadzujeme, tak sa tomu snažíme vyhnúť. Iste, sú herci, s ktorými sa skvele spolupracuje a potom ich oslovíme aj do ďalších našich projektov. Keď spolupracujeme s televíziou, tak im, samozrejme, môžeme navrhnúť konkrétne meno herca, ktorého si vieme predstaviť v hlavnej role. No zo strany televízie to funguje trošku inak, aktívne do toho zasahuje a rieši to kasting. Ako vravím, my môžeme navrhovať, robíme kastingy, máme svoju predstavu, ale televízia je finálna inštitúcia, ktorá povie, tak toto je finálny kasting, ktorý sa nám hodí. Je to rozhodnutie producenta.

