Nielen na fotkách, ktoré sú v dnešnej dobe hlavne na sociálnych sieťach často vyretušované, no i naživo vyzerá Rebecca Justh neuveriteľne. Denne sa stretáva s tým, že jej vek okolie nechce veriť. Treba podotknúť, že atraktívna brunetka nepatrí k tým dámam, ktoré sú napichané, povyťahované, skrátka prerobené a omladené na klinikách krásy. Aké sú jej recepty na mladistvý výzor a myseľ, ktorá nepodlieha chmúrnym myšlienkam o starobe?

Máte vek, ku ktorému sa dámy už veľmi nehlásia, no vy sa nielenže nemusíte báť priznať, ale môžete sa smelo hrdiť tým, ako vyzeráte. Určite vám lichotí množstvo ľudí. Zažívate aj kuriózne lichôtky, keď váš vek niekoho šokuje?

Už od malička som priznávala svoj vek, pretože som vedela, že raz musím povedať pravdu, a aby ma niekto pristihol pri klamstve… to nie! A v konečnom dôsledku to nemalo a nemá význam. Dnes, keď o pár dní oslávim svoje 66. narodeniny, ma už priznanie k tomuto číslu skôr veľmi baví v súvislosti s tým, ako ľudia reagujú. Stáva sa mi, že oni ma začnú presviedčať, že to nemôže byť pravda, veď môj výzor je „neadekvátny“! A či môžem hovoriť o lichotení? Prekvapenie, úžas či nesúhlas s mojím vekom od ľudí beriem s úsmevom. Už som mala tú česť stretnúť dámu, ktorá vôbec nevyzerala na svoj vek a tiež sa mi oči rozšírili prekvapením, ale hlavne obdivom. Mala som skôr radosť. Veď k tomu, ako vyzerala, sa určite „dopracovala“ sama. Tak ako ja. Hodnotím podľa seba. (Úsmev.)

Ako sa vám darí mať taký mladistvý výzor? Lebo jedna vec je, keď žena vyzerá o 5-10 rokov mladšie, aj to je úspech, ale väčšina aj o polovicu mladších dám ako vy nemá takú postavu, pokožku...

Odmala som si všímala kamarátku, ako spávala – pretože som si uvedomila, že má krásny dekolt bez vrások. Takže som vydedukovala, že nie je vhodné spať na boku, pretože vtedy sa v dekolte robia vrásky. Spávam teda naozaj od detstva buď na chrbte, pričom som si vyväzovala hlavu, aby sa zakláňala smerom dozadu a naťahoval sa krk, alebo druhá poloha je na bruchu, kde sa zas napínajú svaly zadku. Doposiaľ tak spávam… Všímam si aj ženy, ako sa hrbia a ako dobrovoľne krčia bradu, čím si vytvárajú dvojitú, až trojitú bradu, či ako sa nesmejú, lebo sa nestarajú o zuby a tak sa hanbia smiať sa...