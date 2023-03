Vy ste príklad toho, ako dokáže spevácka súťaž zmeniť život, ak človek využije ponúknutú šancu. Vnímate to tiež tak?

Mala som pätnásť, všetci sme mali toľko – Monika Bagárová, Jan Bendig… Bola to prvá Česko Slovenská SuperStar a bol to šok pre všetkých, odhliadnuc od veku. Veď zrazu som sa ja, dievča z Třinca, tínedžerka, dostala v úvodzovkách z autobusu do limuzíny. Z rodičovského bytu do luxusného hotela a do veľkého sveta, kde vás sleduje dva a pol milióna divákov z dvoch krajín. Dodnes vlastne nechápem, ako sa stalo, že som mala také šťastie. Konštelácia hviezd bola na mojej strane a od tej chvíle robím, čo ma baví, živím sa tým a naozaj si to veľmi vážim, pretože nie každý, kto prejde ta­kouto súťažou, môže povedať, že by sa trinásť rokov živil spievaním. Alebo že si vás vyberá na koncerty pán Karel Gott, že spievate s Helenkou Vondráčkovou či Mariou Rottrovou. Vážim si, že patrím – a to vo všetkej pokore – k ľuďom v šoubiznise. Dalo mi to extrémne veľa, to sa nedá ani vyjadriť.

Myslíte, že by sa vám bez SuperStar nepodarilo preraziť?

Asi nie. Ja som to totiž skúsila z trucu voči spolužiačke, ktorá mi povedala, že tam ide. Tak som si povedala: Keď ideš ty, pôjdem aj ja. (Smiech.) No a ja som sa tam dostala, ona nie. Z Třinca nás v SuperStar bolo viac. Aj Terezka Mašková, ktorá súťaž pred štyrmi rokmi vyhrala, je od nás, poznáme sa roky.

Ako veľmi sa vám po šou zmenil život? Odišli ste z malého mesta do veľkého sveta – Prahy?

Kým neprišla SuperStar, nebola som ani v Prahe, ani v Bratislave. Nikde! Pre mňa to bol fakt veľký svet. Takže do Prahy ma to veľmi lákalo, ale mala som manažment a rodinu a oni mi hovorili: Ži, kde chceš, ale dokonči školu. Vtedy som chodila na strednú hotelovú v Českom Těšíne, takže keby ste mi dali rozniesť nápoje, dokážem to. (Smiech.) A bola to „prča“, lebo som mala prax a hneď po SuperStar som obsluhovala ľudí. Spoznávali ma a bolo to super. Čiže som si povedala, že školu doštudujem a potom sa uvidí. No a potom som si uvedomila, že mi to nestačí a spievanie nie je stabilné. Nemala som ešte žiaden hit ani nikoho za sebou, tak som chcela zadné vrátka. Spravila som si vysokú školu banícku v Ostrave, kde mám vyštudovaný marketing. Viem to spojiť so spievaním, baví ma vymýšľanie klipov, koncertov, vytváranie konceptov. Ale zas, koľko je nás spievajúcich inžinierok? Už len na to som pyšná, že zadné vrátka mám, ale môžem robiť, čo ma baví.

Ostali ste s niekým zo šou v kontakte?

Áno, s Monikou Bagárovou sme trávili aj spoločné dovolenky, boli sme spolu v Dubaji, letela som za ňou do New Yorku.

Takže žiadna rivalita?

To je práve pekné, že si prajeme a dokonca si aj radíme, v dnešnej dobe už aj čo sa týka detí. Ona má o tri mesiace staršiu dcérku, takže bola vo všetkom trošku popredu, a keď som niečo nevedela, hneď som sa jej pýtala. Môžem povedať, že patrí medzi mojich top päť ľudí spolu s Honzom Bendigom. Ostalo nám priateľstvo zo súťaže. V kontakte sme aj s Martinom Chodúrom, Miroslavom Šmajdom, Benom Cristovaom… Náš ročník bol fakt sila a všetci sa spevom živíme, a preto sa aj stretávame na akciách.

