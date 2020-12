Spevák tajil náročný zápas o život a zdravie niekoľko týždňov. Na sociálnej sieti teraz priznal, že posledná tri mesiace strávil na chemoterapii. "Áno... Rakovina," napísal na instagrame.

Netají, že si prešiel náročným obdobím: "Chemoterapia a jej následky sú najväčšie peklom čo som kedy zažil. Netušil som, v akom hroznom fyzickom stave sa vie človek ocitnúť." Lekári mu odstránili jeden nádor, no CT vyšetrenie ukázalo, že rakovina, ktorú nazval "hovadom!, prešla aj do iných častí tela.

Priznal, že rozmýšľal o alternatívnej liečbe. Klasickú liečbu napríklad odmietla aj Tina, ktorá trpí sklerózou multiplex. Napokon si to ale rozmyslel: "Lekár mi do huby povedal, že nemám čas špekulovať.. Chemo je fakt zlo, ale dá sa to zvládnuť."

Potešujúcou správou je, že vo štvrtok bol Separ na kontrole a zatiaľ sa zdá, že liečba zabrala. Poďakoval sa najmä svojej mame, ktorá prišla zo Švajčiarska aby mu pomohla, keď bolo najhoršie ale aj kamarátom a fanúšikom, ktorí počúvali jeho OG album. "Na spotify som sa stal najpočúvanejším interpretom roka 2020. Ďakujem," odkázal. Aj to mu pomáhalo ostať silným.

"Od začiatku som vedel, že to dám. Ani sekundu som sa neskladať a nepochyboval," vyhlásil raper, ktorý emotívne priznal, že deň pred odchodom do nemocnice naučil dcéru Aničku bicyklovať sa. "Bol to super pocit, aspoň na chvíľu, keďže som mal plnú hlavu toho, čo bude."

Separ ešte zaprízvukoval, že k chorobe sa nepriznal preto, aby ho ľutovali. "Na onkológiách som stretol veľmi veľa mladých ľudí a chcem, aby ste sa nevzdali! Dobrý minset je základ. Dáš to! Len tomu pomôž," odkázal všetkým, ktorí sa liečia.

Držíme palce.