Manžel moderátorky Jasminy Alagič Vrbovskej sa vo svojej raperskej kategórii vyšplhal na špičku, a keďže mu to nestačilo, poobzeral sa po ďalšej činnosti. Aktivity nasmeroval do veľkého biznisu.

Vie sa predať

Niežeby si za svoje vystúpenia na pódiu či v televízii nemohol vypýtať veľké prachy a financovať z nich svoj okázalý život, ale možnosť, že to ide aj jednoduchšie, je pre každého lákavá. Dômyselné podnikanie so svojím menom, ktoré sa medzičasom stalo úspešnou značkou, je prirodzeným vyústením jeho ťaženia naprieč šoubiznisom. A tak si niekoľkostátisícová základňa raperových fanúšikov môže popri počúvaní jeho piesní zároveň kúpiť mikiny či tričká s potlačou jeho okrídlených hlášok. Nehovoriac o rôznych komerčných spoluprácach „kráľa“ so značkami, ktoré mu za propagáciu zaplatia.

Ostatne nevyšiel naprázdno ani v televízii JOJ, ktorá ho posadila do kresla epizódneho porotcu v šou Česko Slovensko má talent.