Spevákovi Egovi (38) sa podarilo vybudovať si život, aký mu vyhovuje, slušne ho živí hudba, ale má aj zadné dvierka, ak by sa to raz skončilo.

Známy raper Ego aktuálne svieti z titulky magazínu Emma spolu s ďalšími influencermi. Nečudo, veď má na Instagrame viac ako 300-tisíc sledovateľov. S veľkou slávou ide v ruka v ruke nielen veľká zodpovednosť ale aj pokušenie... Nočný život po vystúpení môže byť pre nejedného úspešného umelca lákadlom. No Michal Straka ho vymenil za rodinné zázemie.

Aká hudba vám vie urobiť náladu? A čo si púšťate, keď máte „blbú náladu“.

Keď sa napríklad potrebujem nakopnúť pred koncertom, tak si pustím niečo pozitívne ako Mumford and Sons alebo niečo, kde sa ide do poriadnych výšok, aby som si „prebehol“ hlasový rozsah. A najlepšie sa mi trénuje, keď si vypočujem posledný album, kde sú zaznamenané všetky tóniny. Na negatívnu náladu hudbu nepočúvam, a ak áno, tak nejakú tvrdú rapovú.

Ego má v obývačke koberec s nápisom Keep off. Koberec navrhol prvý umelecký dizajnér pre značku Louis Vuitton, ktorý bol afroamerického pôvodu, Virgil Abloh. Zdroj: TV Markíza

Počúvate aj klasiku?

Klasiku v zmysle slova Beethoven či Bach nepočúvam, ale mám to naštudované, čo sa týka dokumentov. Čo sa týka niečoho staršieho, čo počúvam, je to Louis Armstrong, Little Richard a Howlin' Wolf, Bob Dylan, James Brown alebo Prince s Jacksonom...

Čo vás vie rozladiť najviac a prečo? A čo okrem hudby vám urobí dobrý deň?

Rozladiť ma vie nelogické správanie a dobrý deň mi vie urobiť to isté, čo asi každému, čiže keď ma niekto pochváli. Minule som si všimol, že som v tom dosť prízemný. Ak ma niekto pochváli, potom už môže hocičo. (Smiech.)

Určite vám vedia urobiť náladu aj dcéry a manželka. Čím vás naposledy dostali?

Keď ich zbadám, je to to najviac. V momentoch, keď som bez nich, si začnem hovoriť, ako strácam čas. Mal by som byť s nimi nonstop, lebo neustále rastú. Naposledy sme dostali manželku tým, že sme sa tvárili, že sme v kine, ale čakali sme pred domom v aute. Keď prišla, bola rada, že sme ju „napálili“. Rozmýšľal som o tom, či to máme nazvať trolovanie alebo rovno klamanie. (Smiech.)