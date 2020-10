Raper Majk Spirit (36), vlastným menom Michal Dušička, sa stal prvýkrát otcom. Jeho manželka Mária (32) priviedla 1. októbra v Bratislave na svet dcérku, ktorej dali meno Aria. „Je zdravá a krásna a váži 3 820 gramov. Mama je v poriadku a tato je šťastný. Najkrajšie ráno v mojom živote,“ napísal k dojemnej momentke, kde ho dcérka malými prštekmi drží za malíček.

Dcérka Majka Spirita Aria sa narodila v októbri Zdroj: instagram

Po záplave emócií sa však dostavili aj nepríjemné pocity a pochybnosti. „Nový druh lásky, ale zároveň nový druh strachu… Obavy, či to robím správne… a hlavne, puklo by mi srdce, keby sa jej niečo stalo… Najradšej by som prebral všetky jej budúce problémy a trápenia na seba, ale to sa, bohužiaľ, nedá… Modlím sa, len nech je zdravá,“ zdôveril sa na sociálnej sieti raper, ktorý má už manželku aj dcérku doma.

Najprv si nerozumeli

Je jasné, že čerstvému oteckovi sa po narodení dcérky otočil život aj priority o 180 stupňov. Pochopiteľne, nielen jemu, ale aj čerstvej mamičke. Krásna Ukrajinka sa za rapera vydala po približne ročnej známosti 17. júla. „Bola Ruska, nerozumela mi ani pol slova… teraz je moja žena… Mária Dušička,“ napísal k ich svadobnej fotografii Majk Spirit. Neveste sa vtedy pod svadobnými šatami už jasne rysovalo rastúce tehotenské bruško.