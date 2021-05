Tanečnica Cynthia Tóthová, ktorá sa objavuje po boku rozvedeného rapera Separa, si na sociálnej sieti rozviazala jazyk. Ako to teda bolo s ich románikom?

„No nie, že sme nechceli priznať vzťah. My sme spolu trávili čas, a tak sa to stalo potom. Prvýkrát sme sa videli na natáčaní klipu Money 2. A aj keď fotím jeho značku tretí rok tuším, tak prvýkrát sme sa videli fakt na tom natáčaní. Áno, chodím so Separom. A akože áno, je najlepší. Je. Som vo vzťahu šťastná,“ uviedla Cynthia.

„Extrémne mám rada to, že on všetkým pomáha. Normálne má také dobré srdce, že to nemá len tak niekto. On pomáha útulkom, detským domovom, všetko možné,“ opísala Tóthová na internete. Všetko sa to udialo niekoľko mesiacov po tom, čo Separ a Tina ohlásili koniec ich šesťročného manželstva.

