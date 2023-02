Adela a Viktor sa na konci minulého roka dočkali vytúženého dieťatka. To pre známy pár však okrem šťastia znamenalo aj zmenu v ich pracovných životoch.

„Musela som rušiť mnohé eventy, lebo by som to nedala. Bol to taký škrt cez rozpočet, nemyslím však finančný. Zrazu musíte preorganizovať celý život. Bol to celkom ,záhul', teraz sme už na to navyknutejší. Musím povedať, že to bola veľká psychická šupa,“ priznala redakcii Plus JEDEN DEŇ Adela.

Už čoskoro však začína ďalšia séria Let´s Dance, do ktorej Adelu opäť obsadili ako porotkyňu. A keďže sa minulý rok jej manžel Viktor Vincze osvedčil ako skvelý moderátor tejto šou, režisér Pepe Majeský ani na okamih neuvažoval, žeby to mal tentoraz zveriť niekomu inému.

Markíza im vyšla v ústrety. Adela bude chodiť do Incheby neskôr ako Viktor. Zdroj: Emil Vaško

„Minulý rok nám všetkým Viktor dokázal, že je skvelý moderátor a veľká šou, akou je Let´s Dance, mu svedčí. Prirodzene bol naša prvá voľba aj tento rok a som veľmi rád, že spolu s Luciou Hlaváčkovou budú nedeľnými prenosmi sprevádzať práve oni,“ potvrdil spomínanej redakcii kreatívny producent a režisér Pepe Majeský a úplne tým vyvrátil fámy, že v hre mal byť aj Martin Pyco Rausch.

