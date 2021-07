Milan Lasica si rozumel aj s Dorotou Nvotovou, ktorá nechýbala minulý rok na jeho narodeninovom večierku. Vtedy si s ňou zaspieval. Dorotin otec Jaro Filip sa autorsky podieľal na nezabudnuteľnom albume Bolo nás jedenásť, ktorý vyšiel v roku 1981.

Dorota sa podelila s ľuďmi o nezvyčajný zážitok: „Sníval sa mi s Milanom pred pár dňami sen. Chcel sa konečne odsťahovať z honosného paláca, v ktorom sa cítil nepatrične. Stál tam s Magdou na odchode a vravel mi, že to už pre neho nie je, takéto priestory. Že chce ísť do pokoja, do malej chalúpky, že prenecháva ten palác nám mladým.“

Ráno snu nerozumela, už ho však pochopila. Speváčka dodala, že hoci plače a ľutuje, že stihli urobiť spolu iba jednu spoločnú pesničku, napĺňa ju aj pokoj, že odišiel do symbolickej chalúpky a spôsobom, akým by to sám lepšie nenaplánoval.

„Tak ako takmer s každým, aj so mnou si Milan vykal. A hoci sme si netykali, obaja sme počas tichých čakaní v šatni na náš koncert vedeli, že naše duše si nielen tykajú, ale sa aj dotýkajú,“ vyznala sa a poslala mu odkaz do neba: „Majte sa tam dobre, Milan. Ste v dobrej spoločnosti.“