Azda neexistuje človek, ktorý by nepoznal svetoznámu modelku Danielu Peštovú (52), no o jej jedinom mladšom bratovi však verejnosť veľa nevie. Ako píše redakcia ŽIVOT, Daniela zverejnila na sociálnej sieti dve fotky s bratom. Na jednej sú zachytení ako deti a potom ako dospelí. Hoci majú rovnaké gény, na pohľad by ste netipovali, že im prúdi v žilách rovnaká krv. Ona výrazná modrooká blondínka, on hnedooký brunet.

„Za každým veľkým bratom sa skrýva... jedna celkom otravná staršia sestra. Happy birthday, braček. Milujem ťa,“ vyznala svoju lásku jedinému bratovi Pavlovi Peštovi pri príležitosti jeho narodenín. Na Danieline fotky okamžite zareagovali fanúšikovia, najhutnejší komentár napísala Martina, ktorá mala s Pavlom a Danielou aj osobnú skúsenosť.

„Videla som ho naposledy pred 30 rokmi u nás na Gymnáziu v Bílině a vôbec by som ho nespoznala... Bola som o rok neskôr aj na jeho maturitnom plese, vtedy ma ani vo sne nenapadlo, že sa tam objavíte vy, Daniela, už ako slávna modelka a pamätám si tú žiaru noblesy, ktorá s každým vaším krokom presvecovala celú sálu,“ polichotila topmodelke.