Spevák, skladateľ, herec, bývalý športovec, ekológ a otec troch detí, ktorý skladá svojej žene Tamare piesne. Pred pár rokmi sa verejne priznal k nevere a s manželkou si potom zaspieval dueto My, kde zaznieva otázka: „Odpustiť ti alebo ťa opustiť?“ Klus je známy aj tým, že si nedáva servítku pred ústa, keď ide o spoločenské témy. Dvom českým politikom dokonca venoval celý album. Zárez na pažbe hudobnej kariéry si urobil v roku 2012, keď v ankete Český slávik ukončil trinásťročné kraľovanie maestra Karla Gotta a vyhral kategóriu Spevák roka. Rád sa púšťa do nových projektov, s oscarovým režisérom Jánom Svěrákom sa vrhol aj na muzikál.

Čo hovoríte na fakt, že si vás ­Jan Svěrák vybral ako autora hudby a piesní do muzikálu Branický zázrak, ktorý ste uviedli pred časom aj na bratislavskej Novej scéne?

S Honzom Svěrákom som natočil v roku 2014 hudobnú rozprávku Traja bratia. Vtedy vznikla tradícia, že sme sa niekoľkokrát do roka stretávali pri káve a podebatovali. Honza prešiel veľmi príjemnou zmenou, keď k svojmu čisto realistickému vnímaniu sveta vpustil aj zvedavosť v to duchovné. A tak to prirodzene smerovalo k ďalšej spolupráci aj bez nášho zvláštneho pričinenia. Vďaka tomu som aj dostal v Honzovi učiteľa. Práca na muzikáli bola pre mňa lekciou môjho muzikantského ega. Dovtedy som totiž s nikým nespolupracoval tak, že by som mu na jeho požiadavky a tému dodal spracovanú pieseň. A tu ich bolo hneď šestnásť. No a keď som mu poslal prvú, schytal som ranu, lebo mi prišla späť A4-ka poznámok: Tomuto nerozumiem, prečo tu je toto, Toto je navyše, Skús to vymyslieť inak a podobne… Honza ma začal známkovať a povedal mi, že to musia byť aspoň „béčka“, aby sme s tým postupne mohli ísť medzi ľudí. Ale bolo to pre mňa veľmi osviežujúce, pretože som pochopil, že moja doterajšia tematická voľnosť ma paradoxne zväzovala. Stále som totiž písal o sebe a zistil som, že vlastne nie som vôbec taký zaujímavý. (Smiech.)

V muzikáli stvárňujete vyhoreného hudobníka, ktorý sa čuduje, kam sa podela jeho sláva, a prežíva krízu stredného veku aj v osobnom živote. Našli ste prienik medzi postavou a svojím životom?

Pocity, že všetko ide do kelu a že už nič nebude ako predtým, prichádzajú podľa mňa minimálne raz za deň u všetkých, ktorí niečo tvoria. Ja som nebol výnimka. Dnes ma už od postavy Pavla Krajíčka odlišuje to, že som trochu nad vecou. Pretože byť závislý od niečoho, čo neexistuje, ako je sláva či priazeň publika, je veľmi nebezpečné. Mám už priority niekde inde. Áno, je to práca, ktorá ma živí, ale viem robiť aj iné veci a necítim taký tlak, aby som si udržal popularitu na určitej úrovni. Ono to ide ruka v ruke aj s pravdou – ak som k sebe pravdivý a hovorím pravdu, prichádza aj tá sloboda.

