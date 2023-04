Aj po pätnástich rokoch vyznáva Monika Hilmerová (48) svojmu mužovi lásku. A rovnako zamilovaný je aj on.

Veľa dlhoročných manželstiev sa na romantiku už veľmi nehrá, rozhodne to však nie je prípad herecko-tanečného párika. Ani jeden na výročie nezabudol a navzájom si vymenili vyznania.

Láska zhora

„Milovaný Jaro Bekr. Stretla som ťa v tento deň pred 15 rokmi, keď som mala Kristove roky… Premenil si ma vnútorne v mnohom, vyliečil si vo mne boľavé miesta, odohnal skryté strachy a priniesol veľa smiechu. Ďakujem Bohu, že mi ťa v tento deň poslal a že máme spolu naše úžasné deti, rodinu,“ nešetrila evidentne stále zamilovaná herečka chválou na svojom Instagrame.

Jaro ihneď zareagoval: „Láska, keď si spomeniem na tie náhody, čo predchádzali nášmu stretnutiu v ten deň, tak to fakt bolo ako niečo zhora. Ďakujem, že ťa mám.“ A pridal aj koláž ich spoločných fotiek a vlastnú spomienku na osudové stretnutie, ktorú už zverejnil aj vo svojej knihe: „O tomto čase pred 15 rokmi som mal ešte generálky so svojimi tanečníkmi v divadle. Bola sobota 19. 4. 2008 a večer sme mali tancovať v programe Slnko v sieti... Celý deň sme ,dopilovávali‘ choreografiu, chystali sa na večerný priamy prenos, Monika skúšala svoj vstup s Lukášom Latinákom, lebo odovzdávali na tej istej akcii cenu. Normálny pracovný deň. Napriek tomu, že sme boli obaja od rána na tom istom mieste, celý deň sme sa nestretli. Ako to s dôležitými vecami v živote často býva, ani som netušil, že o pár hodín sa mi totálne zmení život...“