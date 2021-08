Konečne u nás beží skríning rakoviny krčka maternice, na ktorú každý deň ochorejú na Slovensku 2 ženy.

Každý tretí prípad sa skončí tragicky väčšinou preto, že sa na problém prišlo neskoro. Vybrané ženy si v tomto období nájdu v schránke pozvanie od zdravotnej poisťovne na gynekologickú prehliadku. Oplatí sa ju neignorovať.

Skríning je podporený aj skvelým videom, založeným na slovnej hračke, v ktorom sa objavuje Emma Drobná (24), Adela Vinczeová a Zuzana Vačková. Všetky tri dámy kráčajú po predvádzacom móle a mužský hlas hovorí: „Nový trend pre ženy! Konečne už aj na Slovensku!“

Nejde však o trend v oblečení, ale v starostlivosti o zdravie. Video preto pokračuje prestrihom z móla do čakárne gynekológa a Adelinými slovami: „Nezmeškajte dôležitý termín na prehliadku roka. Prijmite pozvanie na bezplatný skríning rakoviny krčka maternice a objednajte sa u vášho gynekológa. Včasná diagnostika pomohla aj mne.“

Smutné je, že u nás chodí na prehliadku len asi 30 percent žien. Azda sa to zmení, hoci je nepochopiteľné, že v tomto storočí aj mladšia generácia o tejto téme hovorí pošepky. Dôkazom je Emmina skúsenosť.

Je to trochu tabu

Na otázku, ako vnímajú jej rovesníčky tému gynekologických prehliadok, Emma odpovedá: „Myslím si, že je to stále tak trochu tabu. Aj keď si neviem vysvetliť prečo. Tá predstava samotného vyšetrenia možno nie je mnohým ženám príjemná, ale je minimálne rovnako dôležitá ako každé iné vyšetrenie, ak nie viac. Myslím a teda aj dúfam, že baby v mojom okolí na preventívky chodia, pretože im záleží na vlastnom zdraví.“

Emma sa chystá viac venovať osvete: „Hlavne by som chcela poukázať na to, že sa prehliadky netreba báť.“

Niečo mi nájdu

Lekári sa často stretávajú s tým, že ľudia nechodia na preventívky z obavy, že im „niečo nájdu“. Na čo sa vyhovárajú ženy v speváčkinom okolí, ktoré nechodia k lekárovi? „Výhovorky v mojom okolí nenachádzam. Skôr ak príde k tejto téme a niektorá z nás si ,prehliadku roka nechala ujsť‘, tak to je o zabudnutí a následnom uvedomení si, že už je načase ísť opäť,“ hovorí.

Emma netají, že nebola celkom poctivá, čo sa týka prehliadok. „Musím sa priznať, že v minulosti som to zanedbávala. Tento rok som prehliadku u svojho gynekológa absolvovala, a to aj na podnet toho, že mojej blízkej kamarátke a moderátorke Becce, ktorá taktiež túto tému intenzívne rieši na sociálnych sieťach, bolo zistené druhé predrakovinové štádium rakoviny krčka maternice. Našťastie, s dobrým koncom. Bol to taký prelom v pochopení, že keď ide o prehliadku, naozaj o nič nejde. A ak by o niečo išlo, tak sa to dá včas podchytiť a predísť komplikáciám,“ hovorí.

