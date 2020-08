Pred pár dňami sme priniesli informáciu o tom, ako moderátor Matej "Sajfa" Cifra odkukal omladzovací rituál od svetoznámeho rapera Pharrella Williamsa a používa pílingy, masky a krémy na pleť.

Premýšľal roky

S vylepšovaním vzhľadu však zašiel i ďalej. Zaradil sa do skupinky známych tvárí, ktoré podľahli neviditeľným strojčekom na zuby. Inšpirovala ho kamarátka Adela Vinczeová, ktorá si ním tiež vylepšila chrup? „Aj Verča ho nosila. Myslím, že bola jedna z prvých, ktorí ho mali, keď prišla na Slovensko nová technológia. Už vtedy som rozmýšľal, čo so zubami, či sa do toho pustím. Potom som mal veľa referencií z okolia, že to funguje v zásade v akomkoľvek veku, tak som sa rozhodol vyskúšať ho. Jedna z podmienok pre mňa bola, že som nechcel zásah do chrupu, nevyberať zadné stoličky, aby sa zuby poposúvali. Nechcel som dramatický zásah, lebo stoličky sú tam asi z nejakého dôvodu, a ak sú zdravé, mali by tam ostať,“ myslí si Sajfa.

Spočiatku to bolí

Priznáva však, že po prvých skúsenostiach chcel s narovnávaním zubov prestať. „Úprimne, zažil som príjemnejšie veci v živote... Prvé dva dni sú kritické, chvíľku som rozmýšľal, či sa na to nevykašlem, lebo ma to naozaj dosť bolelo. Z času na čas, keď mám veľa roboty, stresu a necítim sa dobre, spravia sa mi jedna-dve afty. Mal som pocit, že pri strojčeku som ich mal prvé dni v ústach päť, takže som trošku bojoval. Ale potom to prešlo. Dá sa to. Ústa si na cudzie teleso zvyknú.“

Veronika mužove slová potvrdzuje. „Bolelo ho to na začiatku, je to nekomfortné, samozrejme, kým si zuby zvyknú. Ale podporujem ho, cieľ má na dohľad, aj keď je to náročný proces. Už je na tom asi lepšie, počúvala som o tom pred pár týždňami viac ako teraz,“ povedala so smiechom.