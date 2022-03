Niet divu, že odkedy začala tanečná šou Let´s Dance, začali aj špekulácie o novom páriku. Nedá sa totiž nevšimnúť, že Kristíne a jej tanečnému partnerovi Marekovi Kličovi to na parkete mimoriadne pristane. Iskry medzi nimi lietajú jedna radosť. Samozrejme, chémia ku tancu patrí, no netreba sa nechať zmiasť ich výkonmi. Pravda je úplne niekde inde! Týždenník Plus 7 Dní pristihol herečku na rande so známym influencerom.

Kristína Svarinská a Marek Klič počas svojho vystúpenia Let's Dance. Zdroj: Martin Domok

Kto je ten záhadný mladík, ktorý si získal srdce herečky? Reč je o Petrovi Altofovi alias Explovi, ktorý v minulosti tvoril pár s obľúbenou youtuberkou Momou. Kristínu a Exploiteda pristihli na rande v bratislavskej Petržalke. Dvojica sa na seba celý večer usmievala a pri odchode domov nechýbali vrúcne objatia. „Že vraj sloboda lásku prináša,“ napísala Kristína k fotke z rande, pričom chcela zachovať tajomno a svojho partnera neukázala. Herečkinu novú známosť bolo takisto vidieť aj v hľadisku Let’s Dance, kde ju bol povzbudiť. Fotky Expla nájdete v našej galérii TU!

Kristína Svarinská Zdroj: https://www.instagram.com/p/CKyOOYeLf8H/