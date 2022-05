Svetlá reflektorov, nablýskané kostýmy, sexi telá v rytme tanca, šou Let´s dance opäť priniesla televízny zážitok. Kráľom tanečného parketu sa stal Ján Koleník. Ešte dlho po skončení živého prenosu prijímal gratulácie dojatých kolegov i nadšených fanúšikov, ktorí neváhali na fotku so svojim idolom čakať v rade.

„Nabilo nás to úžasnou radosťou zo života i z tanca, emočne z tohto budeme ťažiť dlhé mesiace, budeme sa k tomu vracať v myšlienkach. Je to neopakovateľný zážitok. Ďakujem divákom za tú priazeň, ktorou nás zasypali na ulici, ale aj na sociálnych sieťach. Určite budeme na to ešte dlho spomínať,“ povedal Šarmu. Nadšenie prežívala i jeho tanečná partnerka Vanda Poláková. „Cítime sa úžasne. Je to tu ako na Oscaroch,“ smiala sa.

Ani jeden však netajil, že po týždňoch intenzívnych tréningov a natáčania sa teraz najviac tešia na zaslúžený oddych. „Život je taký rýchly a taký komplikovaný, aj ten pracovný, že teraz si budeme musieť nájsť čas pre seba a oddýchnuť si,“ prízvukoval Koleník.

Pozval sa na návštevu

Na priateľstvo, ktoré ho v obľúbenej tanečnej šou spojilo s tanečnicou, neplánuje zanevrieť. Hoci Vanda dlhodobo žije v Spojených štátoch, kde si priamo na newyorskom Manhattane založila vlastnú tanečnú školu, pre miláčika slovenských divákov nie je prekážkou ani oceán a počas rozhovoru so Šarmom sa bez okolkov pozval na návštevu. „Ešte som nikdy nebol v New Yorku, takže to beriem ako príležitosť ísť pozrieť Vandu a pozrieť sa do jej tanečnej školy a zobrať to aj ako krásny výlet.“

Podľa srdečnej gratulácie, akú mu venoval tanečnicin manžel Michael, to isto nebude problém. Ten sa sympatiami k obľúbenému slovenského hercovi netajil ani počas predchádzajúcich kôl. Hoci nebol nadšený z odlúčenia od manželky, ako učiteľ tanca vedel, že títo dvaja to isto niekam dotiahnu.

Nevydržala do konca?

Medzi prominentnými hosťami, ktorí si prišli finálový večer užiť, jednoznačne zaujali známe dámy v očakávaní. Najviac pozornosti na seba priťahovala Ivana Gáboríková, ktorá prišla svojich kolegov v Let´s dance podporiť napriek vysokému stupňu tehotenstva. V tmavomodrých spoločenských šatách žiarila napriek alebo práve vďaka brušku. Prenos ju však podľa všetkého zmohol, lebo sme ju videl odchádzať zo sály v sprievode manžela ešte pred vyhlásením víťaza. Povzbudzovať prišiel aj herec Braňo Deák, ktorý s manželkou Laďkou tiež túžobne očakáva príchod druhého potomka.

Prominentná dvojica

Pozornosť, hoci nie práve pozitívnu, si vyslúžila aj aktuálna partnerka Borisa Kollára Barbora Richterová. So známym podnikateľom a s politikom má syna Artura, no čoskoro by mu mal pribudnúť súrodenec.

Dvojica sa na prenos dostavila neskoro. Keď sa Kollár konečne usadil na svoje miesto pri stolíku Alexandra Rozinu mladšieho, hodinky ukazovali, že je už dávno po desiatej. Napriek tomu, že šou bola v plnom prúde, jeden z hostí bol pre známy pár vypýtať občerstvenie, teda fľašu vína a džbán vody. Na stôl ich priniesli cez zadný rad divákov napriek prísnym pokynom režiséra, ktorý si dal veľmi záležať, aby v sále počas prenosu nebol žiadny zbytočný pohyb.

Zdá sa však, že občerstvenie bolo nevyhnutné, pretože Barboru sme počas prestávky videli s rukou na brušku sťažka dýchať v zákulisí a bolo viac než zjavné, že vydýchaný priestor vyblýskanej sály jej nerobí najlepšie. V prítomnosti kamier a fotografov však nedala žiadnu slabosť najavo a s úsmevom si užívala aspoň tú časť slávnostného večera, ktorú s Kollárom stihli.

Pokračovali do rána

Keďže každý z troch finalistov mal na prenose vlastný fanklub, gratulácie nemali konca kraja. Zatiaľ čo Adama Bardyho prišla povzbudiť jeho nádherná manželka Bibiana, Zuzke Kubovčíkovej Šebovej, ktorá v šou skončila na treťom mieste, držali palce manžel Michal Kubovčík a dlhoročná kamarátka Petra Polnišová. V oslavách súťažiaci pokračovali na afterpárty, ktorá sa konala priamo v priestoroch bratislavskej Incheby a iste trvala do skorých ranných hodín. Tam to však už pre istotu bolo bez fotoaparátov médií.