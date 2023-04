Obraz prirodzene krásnej Slovenky dostal na frak. Ako píše redakcia PLUS 7 DNÍ, v televíznej reality šou Ruža pre nevestu to vyzerá ako v Dubaji, keď ho obsadia dokonalé „modelky“ z krajín bývalého Sovietskeho zväzu, číhajúce na solventných pánov. Plesať môže hádam iba prvá slovenská feministka. „Je nemravné premrhať mladosť nekonečným háčkovaním čipiek do výbavy a poníženým čakaním ženícha. Nastal čas, aby aj na Slovensku prestala bojazlivá poslušnosť žien voči mužom - pánom,“ napísala pred vyše sto rokmi spisovateľka Hana Gregorová.

A naozaj. Kým v minulosti dámy trpezlivo čakali, kým ich srdce dobyje rytier s mečom v ruke, v televíznej šou nesedia devy v kúte. Vytuningovali sa tonami botulotoxínu, kyseliny hylaurónovej, silikónu a bijú sa o chlapa, o ktorom vedia len to, že dobre vyzerá. Slovenskí psychológovia majú obavy len z jednej veci.

Televízny formát Bachelor sa po celom svete vysiela od roku 2002, no po dvoch dekádach naberá na Slovensku nové kontúry. Boj sa strhol o doposiaľ neznámého Štúrovčana, bývalého modela Tomáša Tarra (29), ktorý sa medzičasom stal hviezdou čínskeho Tik Toku. Zhruba 1,2 milióna ľudí tam pravidelne sleduje pársekundové videá, v ktorých sa mazná s mačkou alebo ochutnáva tortu.

