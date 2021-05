Pri navliekaní snubného prsteňa budúcej neveste iskrí medzi zaľúbencami taká vášeň, že plán, čo sa bude diať, ak im to náhodou nevyjde, azda ani nepatrí do mysle hrdličiek. A keď na to v štatisticky pri tretine prípadoch naozaj príde, tak scenáre bývajú rôzne.

Príbehy jednotlivých rodín sa však dajú zastrešiť do dvoch základných rovín. Niekde povestne lietajú taniere, kufre z okna a nedajbože padajú facky a potom funguje aj opačný príklad, ktorého dôkazom je aj prezidentka Zuzana Čaputová.

Jej koniec manželstva s Ivanom Čaputom bol plánovaný celé roky a aj po jeho dokonaní spájajú dvojicu nielen dcéry Lea a Ema. Na pozadí tohto deja sa toho skrýva viac.

Dlho sme čakali

“Rozvod sme s exmanželom absolvovali veľmi priateľsky a harmonicky. Jeden kamarát o nás povedal, že tak ako sme dobre žili, tak sme sa dobre rozviedli. Máme naozaj veľmi pekný a korektný vzťah, dovolím si povedať, že sme priatelia," povedala Šarmu v minulosti Čaputová s tým, že žiadne hry za prahom svojej domácnosti nehrali.

"Sme si stále oporou, ale po rokoch zvažovania, lebo to nebolo rozhodnutie, ktoré vzniklo zo dňa na deň, sme sa rozhodli takto naložiť so svojím manželstvom. Rešpektujeme sa navzájom, pomáhame si a myslím si, že sme stále dobrými rodičmi," dodala s úsmevom vtedajšia ašpirantka na jeden z najvyšších ústavných postov v republike.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.