Modelka zverejnila na svojom instagrame dve fotografie - na jednej je nastajlovaný dokonalý hrudník v plavkách, na druhej úplne obyčajná momentka so synom, v tých istých plavkách. Instagram vs realita, napísala k záberom. A potom to prišlo...

Daniela Peštová, ktorá sa pohybuje roky vo svete modelingu dobre vie, ako sa prikrášľuje realita. Aj teraz ukázala, ako rôzne sa dá pracovať s objektívom. Istá fanúšička "zenajana", ktorá má na instagrame zamknutý profil a motto: Každý má svoju vlastnú formu heroínu, jej pri pohľade na druhý, menej umelecký záber (FOTO VO FOTOGALÉRII) odporučila: "Danielka, chcelo by to už trochu orezať extrémne visiacu kožu z viečok. Ste chudá a zbytočne vám pridáva roky, Inak ste top."

Daniela okamžite zareagovala: "Prepáčte, ale vášmu komentu nerozumiem. Prečo by som si mala niečo orezávať? Nikdy som sa necítila vo svojej koži lepšie ako pár mesiacov pred päťdesiatkou. Ak je pre vás pohľad na prirodzene starnúcu tvár traumatizujúci, chcelo by to prestať sledovať môj profil a sústrediť sa na profily vytuningovaných tvárí, ktorých je na instagrame veľa. Ja nemám v blízkej budúcnsoti v pláne nič orezávať, tak aby som vás zbytočne netrápila."

Fanúšička "zenajana" sa ale nenechala umlčať a ozvala sa ešte razantnejšie: "Slušne som vám napísala, tak zrkadlo doma máte a určite aj súdnosť. V dnešnej dobe, keď tieto kozmetiky stoja pár korún a výrazne pomôžu, zvlášť ak sa niekomu váľajú viečka po tvári, je to škoda nevyužiť. Samozrejme, pokiaľ si na vyťahanej koži nejako fičíte, potom proti gustu žiaden dišputát..."

Keď sa následne za modelku postavila iná žena, ktorá jej, naopak, zatlieskala ze jej prirodzenosť a odkázala, že je krásna, "zenaJana" zaklincovala: "Preboha a čo je tak krásne na tom, keď modelka vyzerá ako indiánska starena? Mať strhanú tvár rozhodne nie je ani pekné ani žiadúce." Na to už Danielin profil zavalili pozitívne komentáre,oceňujúce to, že sa nehrá za každú cenu na dokonalú.

