Než sa zaradila medzi bežných smrteľníkov, dlho bolo okolo nej ticho. Kedysi Elena Podzámska (51) hviezdila v seriá­loch Panelák, Odsúdené či Ordinácia v ružovej záhrade, dokonca účinkovala v tanečnej šou Let’s Dance, ale postupne sa z obrazoviek vytratila. Známu umelkyňu fanúšikovia ešte videli v seriáli Sestričky, ktorý Markíza vysielala do roku 2021. Ako píše redakcia PLUS 7 DNÍ, až pred mesiacom sa mihla v jojkárskej relácii Bez servítky, kde pomáhala variť kamarátovi Lacimu zo Šamorína, ale to, čo predviedli, sa im vôbec nepáčilo. Rodená Bratislavčanka sa zjavne potrebovala odreagovať od bežných starostí.

Podzámskej život už dávno nie je šoubiznisová pozlátka, večierky či pózovanie pred bleskmi fotoaparátov, je z nej „obyčajná“ žena, ktorá skočila do krutej slovenskej reality. Ešte cez koronu posielali našinci umelcov, ktorí zostali bez práce, zamestnať sa do obchodných reťazcov a Elena to urobila teraz. Zavesila herectvo definitívne na klinec?