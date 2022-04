Kvestorka Európskeho parlamentu má za sebou množstvo luxusných dovoleniek a teraz jednu dopriala aj osemnásťmesačnej dcérke. Vzala ju do destinácie, ktorú vyhľadáva svetová smotánka. „V Cannes sme boli po troch rokoch. Vždy sme tam chodili na Veľkú noc partia, štyri rodiny. Oni mali so sebou deti, len my sme boli bez nich. Až teraz, keď máme Lejku, boli sme prvýkrát aj my s dieťaťom,“ prezradila dlhoročný zvyk Monika Beňová.