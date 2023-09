Dvojica vedela už v januári toho roka, že sa zoberie. Pôvodný termín mal byť tretí marec, no v záplave pracovných povinností ho nestihli, a tak svadbu presunuli na máj, ale ľahko zapamätateľný dátum s dvoma rovnakými číslami dodržali. „Dovolenku, ktorá mala byť súčasne svadobnou cestou, sme plánovali už od začiatku roka. Dali sme si vypracovať ponuky, poposielať ich do e-mailov s pevným presvedčením, že musíme ísť nutne na dovolenku. Dodnes sme ich neotvorili,“ konštatuje hlava rodiny Otto Weiter (68).

Názor zmenili kvôli rekonštrukcii domu.

Otto Weiter s manželkou Petrou v ich dome v Zálesí. Zdroj: EMIL VAŠKO

Ako píše redakcia PLUS 7 DNÍ, nebol to spontánny nápad, skôr nevyhnutnosť. „O rekonštrukcii sme uvažovali už vlani, keďže strecha bola podbitá doskami, pod ktorými sa hromadili hniezda vtáčikov, osie hniezda a podobne,“ vloží sa do debaty Petra Maxin (42). „Keď som už naozaj každé ráno behala po terase zo spálne s metlou v ruke a neustále ju umývala od vtáčieho trusu, povedala som si, že toľko šťastia, ako mi tu každý deň nachystajú, si ani nezaslúžim,“ smeje sa. „A bolo rozhodnuté – dosky dolu, poriadok, dovolenka počká.“

