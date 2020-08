Herci zo známeho sitkomu Mafstory to nemali v živote ľahké.

Smola u žien

Peter Batthyány (54) stvárňoval naraz dve postavy – Banána, ktorý bol pravou aj ľavou rukou mafiánskeho bosa, a zároveň Banánovu mamičku, tetu Márgit, povestnú obedárom so segedínom. Batthyánymu však mimo kamier do smiechu veľakrát nebolo. Pred štyrmi rokmi prišiel o milovanú mamu a krátko nato sa prevalilo, že sa rozišiel s partnerkou Dagmar. Tá bola kedysi jeho druhou manželkou, po rozvode sa dali znova dokopy, no vzťah sa im opäť rozpadol.

Dagmar Batthyány to s Petrom Batthyánym skúsila ako manželka, aj partnerka, no vzťah im nevydržal. Zdroj: Profimedia

Okrem toho mal herec dlhoročné spory o výživné s dcérou z prvého manželstva, Petrou, a komunikovali spolu len cez súdy a médiá. Napokon sa pomerili a herec sa od januára teší z vnučky Victorie.

Peter Batthyány mal komplikovaný vzťah s dcérou Petrou. Potom sa však uzmierili a teraz nedajú na seba dopustiť. Zdroj: Onereps / Česká editoriální fotografie / Profimedia

