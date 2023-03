Aktuálna séria obľúbenej tanečnej šou Let's Dance je naozaj ako prekliata. Hneď na začiatku si herec Mario Cimarro zranil nohu. Okrem toho dostal novú tanečnú partnerku, pretože Vanda Poláková sa nakazila koronavírusom.

Speváčka Mária Čírová musela zo súťaže odstúpiť kvôli natrhnutému medzirebrovému svalu. „Pozerám si videá v telefóne z našich skúšok.. viem si predstaviť že je vás viac, ktorí by ste si ich radi pozreli so mnou.. Tak veľmi ste držali palce, mrzí ma ak som vás sklamala,“ napísala Mária na sociálnej sieti. A to stále nie je všetko! Podľa informácií, ktoré priniesol Nový Čas, v nedeľu nenastúpi na parket obľúbená tvár. Prezradila aj príčinu, ktorá jej bráni vystúpiť pred divákmi.