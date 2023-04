Adela Vinczeová (42) a Viktor Vincze (32) tvoria už roky šťastný pár. Ako to vyzeralo na ich svadbe?

Pred jedným zo živých prenosov poskytla rozhovor webu markiza.sk do rubriky 7 otázok pre. Moderátorka neostala svojmu humoru nič dlžná, keď prezradila, že najprekvapivejšou vecou v jej chladničke je „maska na tvár, ktorú tri roky nepoužila a už čaká, čo z nej bude“.

Od redaktorky dostala tiež otázku, čo najemotívnejšie prežila na svojej svadbe s Viktorom Vinczem. Ako píše redakcia Eva, Adela na svojho nemenej známeho manžela vytiahla pikošku! „Veľmi emotívne bolo, keď Viktor nadránom asi 17-krát opakoval rozlúčkový príhovor Vladimíra Mečiara. Ja už som bola tak vytočená, že to bola moja najintenzívnejšia emócia,“ konštatovala so smiechom moderátorka. „Ja som tú svadbu až tak emotívne neprežívala, bol to žúr,“ dodala.

