Charizmatický Radek Brzobohatý musí byť v nebi veľmi nešťastný, keď sa díva, čo stvára jeho manželka na zemi. Meno temperamentnej Hany Gregorovej sa skloňuje v médiách pomerne často, lenže nie v súvislosti s hereckou prácou. Poriadnu filmovú či televíznu rolu nedostala roky. Upla sa na divadlo, ale aj tam sú samé škandály. Naopak, rodina o nej mlčí, akoby neexistovala.

Najbližší ju ignorujú

Ešte za života pritom založila svojim blízkym prosperujúci rodinný podnik. Ona Divadlo Radka Brzobohatého viedla a, samozrejme, v ňom účinkovala, no repertoár stavala na jej slávnom mužovi. Syn Ondřej komponoval k predstaveniam hudbu a dcéra Rola obsluhovala v divadelnom klube.

Idylka sa skončila, keď Radoslav Brzobohatý umrel. No hlavne, deti na mamu zanevreli, keď sa skompromitovala s mladým milencom Ondřejom Koptíkom.

Prvú vlnu lásky ešte ako-tak tolerovali, keď sa však ich mama ku Koptíkovi vrátila napriek jeho drogovým excesom, ohováraniu rodiny a zverejňovania sexuálnych intimít s Gregorovou, vzťahy sa dostali na bod mrazu.

Mrazivá atmosféra zrejme pretrváva. Nedávno mala herečkina nevesta Taťána veľký rozhovor, no svoju svokru nezmienila ani raz. A ignoruje ju aj syn. Teraz sa však podľa všetkého herečka rozhádala aj s blízkou kamarátkou

Predstieraná idyla?

Herečka totiž po mužovej smrti divadlo predala a založila si s Alenou Šebkovou nové, kam odlákala časť súboru. V názve zase využila Brzobohatého meno, len slovo Divadlo zmenila na Divadielko. To sa vedeniu pôvodnej scény nepáčilo a vec skončila na súde. Vdova musela názov zmeniť, zaplatiť pokutu a ospravedlniť sa v médiách.

O čo to bol väčší škandál, o to viac sa principálka snažila zdôrazňovať, aká sú v novom divadle skvelá partia. Na Facebooku, kde kraľovala jej fotka s Brzobohatým, vešala rozjasané videá zo zájazdov a z novoročných osláv. Ešte keď umrel Milan Lasica, poslala mu cez divadelné stránky pozdrav do neba.

O to prekvapujúcejšia je najnovšia správa, že aj s týmto divadlo už skončila. Nerozišli sa zrejme v dobrom, dokonca si vraj odniesla časť kulís, ktoré divadelnému spolku na začiatku venovala.

Zamestnala milenca

Podľa všetkého sa pohádala s Alenou Šebkovou, s ktorou divadlo založili. Tej sa možno nepáčilo Gregorovej autoritatívne vystupovanie a zrejme aj to, že za bar postavila Koptíka. Keď sa zoznámil so známou herečkou, pracoval ženatý otec dvoch malých detí pre jedného mobilného operátora. Po odvykacej kúre pre problémy s drogami sa z neho stal taxikár, ktorý vozil celebrity z večierkov a vďaka milenke ich v jej divadle aj obsluhoval. Aspoň to tak bolo na obnovenej premiére muzikálu Cyrano, ktorú stihli v čase korony.

Prieky

To, že sa herečka so Šebkovou nerozišla v dobrom, vidno aj z mailu, ktorý jej poslala. Prikázala v ňom stiahnuť Brzobohatého meno zo všetkých propagačných materiálov. Odôvodňovala to rozhodnutím súdu, no pridala aj vlastnú zlomyseľnosť: „Keď začne tvoje divadielko zase hrať, dúfam, že azda na jeseň, nesmieš používať v uvítacej nahrávke Radkov hlas. Možno je to absurdita, ale je to rozhodcovský nález a ja to musím rešpektovať,“ napísala.

Zrejme by bola najradšej, keby divadlo bez nej prestalo existovať, ale prerátala sa. Šebková hercom odkázala, že keď už do projektu vložili toľko úsilia a peňazí, budú pokračovať aj bez Hany Gregorovej. Jej úlohy prevezme Michaela Dolinová a hrať sa bude pod názvom Divadielko Bez mena.