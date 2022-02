Slovenské príslovie hovorí: Nová metla dobre metie. Bude platiť aj pri zmene majiteľa TA3? Isté je zatiaľ to, že zamestnanci, ktorí doteraz robili pre slovenského podnikateľa Ivana Kmotríka, prešli pod krídla českého biznismena Michala Voráčka. Takéto rošády so sebou vždy prinášajú aj šteklenie v žalúdku a obavy o miesta na všetkých úrovniach.

Prišiel muž

Keď sme sa koncom roka 2020 zhovárali s relatívne čerstvou šéfkou spravodajstva TA3, bývalou političkou a novinárkou Zuzanou Martinákovou, s úsmevom konštatovala, že televíziu vlastne vedie ženská sila. Mirjana Hron Sikimič ako generálna riaditeľka, Oľga Dúbravská ako riaditeľka komunikácie a strategického rozvoja a ona ako šéfka nosného spravodajstva a publicistiky.

Ženské trio sa teraz predajom televízie rozpadlo, pretože Mirjana Hron Sikimič televíziu opúšťa, bude pracovať vo vedení firmy Ivana Kmotríka. Namiesto nej prišiel muž, šikovný mediálny manažér Ján Svoboda, ktorého stretávajú zamestnanci na chodbách už od siedmej ráno.

Svetoví experti

Voráček a Svoboda si v uplynulých dňoch boli v TA3 podať ruky s ľuďmi. Priviedli so sebou aj zahraničných špecialistov, ktorých prítomnosť naznačuje, že sa bude niečo diať. „Ide o konzultantov zo špičkovej spoločnosti na svetovej úrovni, ktorá sa zameriava na stratégie, inovácie a zavádza najnovšie trendy v médiách. Pracovali napríklad pre televízie CNN či BBC, z printových médií je to El Mundo, Le Monde alebo The New York Times,“ povedala Šarmu riaditeľka komunikácie Oľga Dúbravská. Experti majú za sebou projekty inovácií vo viac ako 110 krajinách na 6 kontinentoch.

Nové tváre?

Televízia TA3 má teda veľké plány, bude sa dokonca sťahovať do exkluzívnejších priestorov a chce lákať divákov aj na nové štúdiá. Bude to však robiť so „starými“ tvárami?

Na otázku, či príde k výmene redaktorov a moderátorov a či ostávajú v televízii tváre ako Anka Žitná, Noro Dolinský, Karolína Čičátková či Adriana Kmotríková, sme dostali odpoveď: „S uvedenými moderátormi, samozrejme, plánujeme spolupracovať i naďalej. Nielen ich prácu, ale aj nasadenie a profesionalitu ďalších kolegov v televízii si veľmi vážime.“

Zmena je život

Je všeobecne známe, že Adriana Kmotríková je exmanželkou Ivana Kmotríka, s ktorým má deti Lindu (21) a Tomáša (22). S Karolínou Čičátkovou má dcéru Simonu (17).

Adriana Kmotríková prišla do TA3 z TV JOJ, kde bola 15 rokov. „Myslím, že je prospešné z času na čas zmeniť aj zamestnanie. Taká veľká zmena človeka v živote niekam posunie, lebo ako moderátorka spravodajstva som sa už nemala ako ďalej rozvíjať,“ povedala Šarmu v roku 2020 s tým, že už dlhší čas rozmýšľala nad charitatívnou činnosťou. „Budem pomáhať deťom s cystickou fibrózou, je to choroba, pre ktorú som pred rokmi stratila moju milovanú dcérku (Natálku (†5), pozn. red.). Odvtedy liečba značne pokročila… Teraz sa využívajú novšie postupy, účinnejšie pomôcky a najnovšie aj prelomové lieky vo svete, ktoré, dúfam, už čoskoro budú môcť užívať pacienti na Slovensku. Moju dcérku mi to nevráti, ale veľmi sa teším, že môžem pomôcť niekomu inému,“ povedala.

„Po mnohých rokoch sa už cítim na to, aby som sa zaoberala chorobou, ktorá mi tak strašne ublížila. Samozrejme, že mám občas slzy v očiach, ale napĺňa ma radosťou, že pomôžem iným,“ dodala otvorene. Krátko nato sa objavila v TA3 s reláciou Život s cystickou fibrózou. Dnes sa jej relácia volá Život s diagnózou a venuje sa rôznym ochoreniam.

Vychádzajú dobre

Karolína Čičátková sa objavuje v TA3 od roku 2015, moderuje reláciu Showbiz. K moderovaniu sa dostala tak, že ju priamo oslovilo vedenie televízie. „Začiatky boli rozpačité, mala som minimálne skúsenosti s kamerou,“ povedala pre samotnú TA3. V tom období začala študovať aj masmediálnu komunikáciu. Karolína je vlastne sama súčasťou šoubiznisu. V roku 1998 vyhrala súťaž miss, pracovala ako modelka, pôsobila aj v Izraeli a Hongkongu. Potom sa pustila do žurnalistiky a strihla si aj rolu v seriáli Panelák (2008). Vždy, keď sa objaví v spoločnosti, do ktorej uviedla aj dcéru Simonu, vzbudí pozornosť.

Na zverejňovanie súkromia je skúpa, no pre portál pluska.sk pred rokom povedala, že s expartnerom má korektný vzťah. „Máme najlepší vzťah. Vychádzame spolu veľmi dobre. A teším sa, že aj matky spolu vychádzame dobre, aj všetky deti udržiavajú kontakt, čo je pre nás veľmi dôležité. Deti sú spolu naozaj v najlepšom kontakte, hoci nie sú vlastní súrodenci. Aj s Adrianinými deťmi (Adriany Kmotríkovej, pozn. red.), aj s Timeou (s bývalou misskou Timeou Szabóovou má I. Kmotrík dve deti, pozn. red.). Naozaj super,“ dodala.

Pod jednou strechou?

Hoci sa Ivan Kmotrík vzdal televízie, nebude k nej mať ďaleko. TA3 sa totiž sťahuje do známej budovy Tower 5, súčasti projektu Národný futbalový štadión, ktorý stavala jeho spoločnosť. V atraktívnej veži si podnikateľ plánoval nechať pár podlaží. Celkovo je ich 21.

Z vyšších poschodí veže je luxusný výhľad na celú Bratislavu a chváli sa okrem iného aj tým, že až 45 percent tepla a chladu sa vyrába z obnoviteľných zdrojov priamo na mieste. Je tiež špeciálne chránená proti hluku a je v nej extra zdravý vzduch. Televízia skrátka poskočí aj v pracovnom prostredí na iný level. Či sa z toho budú dlho tešiť všetci, ktorí v nej teraz pracujú, ukáže čas.