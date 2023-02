Ani päť rokov po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nezabúdajú ľudia z Okružnej ulice v Komárne, čo sa tu dialo pred zatknutím Kočnerovej volavky Aleny Zsuzsovej.

„Vždy sme si zvykli sadnúť si po robote na balkón. Asi pol roka predtým si priateľka všimla, že tu začali parkovať cudzie autá. Hovorí mi, pozri sa, to sú policajti - kukláči. Netušili sme, čo sa deje, koho sledujú. My sme sa potom odsťahovali na sídlisko. Jedného dňa som zobral psov, že ich idem vyvenčiť k mamke. Už tu bola roztiahnutá páska, na druhej strane ulice tiež páska a stáli tu kukláči. Mamu som musel zavolať, nech príde von a dosvedčí s občianskym, že som jej syn, inak by ma k nej nepustili. Pätnásť policajtov tu stálo," povedal jeden z bývalých susedov Zsuzsovej pre portál pluska.sk.

„Skôr, ako sa toto celé odohralo, sa tu tíško vedelo a šepkalo sa to tu medzi ľuďmi, že ona má niečo s Bašternákom. Mňa by neprekvapilo, keby to tak aj bolo, ako sa o nej hovorí," vraví sused s tým, že nikdy Alenu Zsuzsovú nevidel na ulici s cudzími chlapmi.

Kryla sa za okuliare

„Ona si to podľa mňa všetko riešila mimo ulicu. Snažila sa vystupovať ako panička na úrovni, ale ani na jednej fotke, čo bola v médiách, to nebola ona. Až tak dobre nikdy nevyzerala, ani pred desiatimi rokmi. Veď ona je škaredá, ak to mám už takto povedať. Ja som jej po pravde predtým ani do tváre nikdy nevidel, vždy nosila strašne veľké slnečné okuliare," povedal sused.

Vravel, že na Okružnej ulici koluje historka o Zsuzsovej vlasoch, na ktorej sa miestni zabávajú. Na ulici sa dlho vedelo, že Alena Zsuzsová nosí parochňu. „Ona stále chodila ku kaderníčke a tam jej úplne zničili vlasy. Samé farbenie, natáčanie, predlžovanie a po jednom predlžovaní jej úplne vypadali. Tak si kúpila parochňu," prezradila jedna zo susediek.

Alena Zsuzsová na súde. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

„Zsuzsová a ešte jedna zlatá susedka boli na nože. Poznali sa 40 rokov, ako deti sa spolu hrávali, ale potom každá išla svojou cestou. Jedného dňa tu bol veľký krik. Naša susedka kričala na Zsuzsovú, nech si dá dole z hlavy tú parochňu, lebo jej ju sama strhne. Zsuzsová si ju vtedy strhla z hlavy a začala po nej skákať - Spokojná si? Kričala hystericky na celú ulicu," povedala obyvateľka Okružnej ulice.

V radovej zástavbe sa dom, kde žila Zsuzsová s mamou a dcérou, neodlišuje od ostatných. Podľa ľudí tu doteraz býva jej mama aj jej krásna dcéra, ktorá je modelkou.

Dcéru často navštevuje aj jej otec. „Oni žijú všetci slušným životom. Jej bývalý partner a otec jej dcéry s ňou (Zsuzsovou) nechce nič mať. Sú to slušní ľudia, ale uzavretí. Jej mama ani z domu nevychádza, so susedmi sa nebaví, ani sa nezdraví," uzavreli susedia.