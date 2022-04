Otto Weiter nemá naozaj jednoduchý život -pred dvoma rokmi prišiel o milovanú manželku Andreu Fischer, ktorá zomrela náhle v spánku. Mala len 47 rokov. Utrápený vdovec, ktorý mal už predtým vážne problémy so srdcom, bol na kolenách. Rodina priatelia sa mu snažili pomôcť a zdalo sa, že sa mu podarí pozbierať sa aj vďaka hudbe. No trápenie bolo silnejšie a skončil v rukách lekárov. "Necítil som sa po Andrejkinom odchode dobre. Moje srdce je slabé a mal som ťažkosti aj so žalúdkom. Nič, čo som zjedol, som v sebe neudržal. Bol som slabý," povedal Šarmu, keď sa vrátil z nemocnice. Sanitku si vtedy volal sám, a nakoniec upadol do kómy. Našťastie sa pozbieral.

Do života mu neskôr vstúpila speváčka Petra Maxin. Preskočila iskra a dnes spolu s ňou aj jej synom žijú. Osud mu však nedoprial pokoj. Lekári mu zistili nádor na hrubom čreve. Povedal to pre Nový čas. Operácia nebola jednoduchá, lekári sa báli jeho chorého srdca, no nakoniec všetko dobre dopadlo. Spevák neberie chemoterapie, ani rádioterapiu a dokonca jedenásť dní po operácii koncertoval v Lučenci. Z pódia síce odišiel predčasne kvôli bolesti, ale štafetu prevzala v tom momente jeho priateľka Petra. Láska k hudbe aj k žene ho skrátka držia nad vodou.