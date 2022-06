Nezhody spustil dokumentárny film Karel. V citlivej snímke, ktorou sa Karel Gott lúčil so životom, sa objavili všetci jeho najbližší. Rodina aj kolegovia z brandže. Jedna dôležitá osoba však chýbala. Helena Vondráčková (75) netají, že sa jej to dotklo. Najmä keď nebola prizvaná ani na aktuálne koncerty Pocta Karlovi Gottovi.

Nečakaná ignorancia



Zlatý slávik si pritom Helenu vážil. Pravidelne spolu koncertovali a keď vystupoval v newyorskej Carnegie Hall, ako hosťa si pozval práve ju. Mali tu dva koncerty a nasledovalo trojročné turné aj spoločné cédečko.

„Boli sme naozaj veľmi dobrí priatelia. Bol to neskutočne zábavný človek... Rada spomínam, keď k nám prišiel s celou rodinou na hausbót. Bol nadšený, keď mohol vedľa môjho muža riadiť loď,“ tvrdí speváčka, ktorá s maestrom bola ešte týždeň pred jeho smrťou. „Vyberali sme spoločne zábery pre jeho veľkú životopisnú knihu a aj keď mu už nebolo najlepšie, snažil sa mať dobrú náladu, “ vraví Helena o vyše päťdesiatročnom priateľstve. Nechápe, prečo ju vdova ignoruje. Najmä keď Ivane Gottovej poskytla do filmu vzácny dokument z festivalu v brazílskom Riu de Janeiro z roku 1968. "Nič z neho nakoniec nepoužili. Nechcela som tam byť extrémne prezentovaná, ale aspoň zmienka tam mohla byť. Aspoň fotografia. Mrzelo ma to. S Karlom som toho mala predsa toľko spoločného. Toľko sme spolu zažili… ,“ vyjadrila sa speváčka s odstupom času pre Plus 7 dní.

Spomínala sama



Vdova Ivana Gottová hovorí, že manželove projekty riadi podľa jeho inštrukcií. Ťažko si však predstaviť, že by z nich vylúčil Vondráčkovú. Skôr si mnohí myslia, že je to osobné. Najmä keď sa neukázala ani na spomienkových koncertov. Kamaráta si naopak pripomenula na vlastnom vystúpení.

Ivanine podujatie bez Vondráčkovej určite stratilo na atmosfére. Navyše vystúpilo len torzo umelcov jeho generácie. Pre zdravotné problémy chýbala Hana Zagorová, neprišla ani Marie Rottrová, Marta Kubišová, Petr Janda či Václav Neckář. Potešila ale Karlova dcéra Charlotte Ella. Predstúpila pred publikom s hitom Zvonky štěstí, kde sekundovala Dare Rolins. „Zvládla to fantasticky. Otecko by bol na ňu pyšný. Keby som sedela v publiku, dojalo by ma to k slzám,“ vyjadrila sa Dara, ktorá v detstve s Gottom spievala Charlottin part.