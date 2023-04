Boris Valábik odpovedal na otázky redakcie Šport24 a v rozhovore prezradil aj to, prečo nenosí obrúčku!

V Let´s Dance ste to dotiahli do 7. kola. Ste spokojný, alebo ste túžili ísť ešte ďalej?



- Keď sa človek na niečo dá, chce ísť čo najďalej. Na druhej strane si uvedomujem, že by to nebolo fér voči ostatným, ktorým ten tanec naozaj ide. Aj z toho dôvodu som rád, kde som to vďaka divákom dotiahol, kam ma ich hlasy až posunuli. Už kolá predtým som cítil, že by som mal skončiť ja, a preto som sa vypadnutým párom ospravedlňoval.

Ako na vaše výkony reagovali najbližší?



- Každý z môjho okolia vedel, aký som tanečník a ako sa na mne neraz zabávali, čiže najmä v posledných kolách som ich príjemne prekvapil. Samozrejme, po celý čas ma podporovali. Veľká vďaka patrí predovšetkým manželke Lucii, ktorá sa kvôli môjmu účinkovaniu v Let´s Dance obetovala a na dva-tri mesiace sa v podstate stala slobodnou matkou.



Keď už spomínate manželku, nežiarlila na vašu tanečnú partnerku Elišku Lenčéšovú?



- Kdeže, takéto veci máme doma dávno vysporiadané. A navyše, Elišku som bral ako mladšiu sestru alebo dokonca ako dcéru.



A ako je vlastne na tom s tancom vaša Lucia? Trúfli by ste si ju po uplynulých mesiacoch čomusi priučiť?



- Nemyslím si, pretože neviem odkiaľ, ale o tanci vie celkom dosť. Eliška mi totiž na tréningoch spomínala o tanci častokrát veci, ktoré som už predtým počul od Lucii, čiže asi by som bol pri nej stále iba študentík.

