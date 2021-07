Je to priam záhada… Ostrieľaná Adela Vinczeová si svoj briskný jazyk a vtipné bonmoty natrénovala na nespočetnom množstve známych i neznámych ľudí v rámci Česka a Slovenska. Médiá, a to aj na druhom brehu rieky Moravy, ju častujú prívlastkom najlepšia moderátorka.

Adela je v našich skromných zemepisných šírkach za akéhosi „federálneho“ Larryho Kinga († 87) v sukni, prípadne ju pripodobňujú americkej moderátorke Oprah Winfreyovej. A v podstate ani nie od veci, keďže Adela svoj chlebíček načala aj za oceánom.

Vinczeovej sa totiž podarilo stretnúť s megahviezdou z filmu Pretty Woman Juliou Robertsovou a urobiť s ňou exkluzívne interview. Naproti našej blondínke sedela napríklad aj ďalšia svetoznáma tvár – bývalá tenistka Anna Kurnikovová.

Pri výpočte česko-slovenských hviezdnych mien by sme mohli zaplniť aj niekoľko strán, a predstavte si, predsa len sa našiel niekto, komu sa nikdy nepozrela do očí, nie to aby ho ešte zaujímavo vyspovedala.

