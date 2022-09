Len pred pár hodinami otriasla svetom smutná správa - a to, že kráľovná Alžbeta opustila tento svet. Jej Veličenstvo si ľudia pripomínajú najmä nádhernými gestami, ktoré spravila.

Napriek tomu, že kráľovná Alžbeta nastúpila na trón ako mladá žena, kráľovské povinnosti od prvého momentu zvládala ukážkovo. Okrem toho, že sa stále riadila pravidlami britskej monarchie, ktoré jej zanechal jej otec Juraj VI., bola zároveň známa svojou prirodzenosťou a ľudským správaním. Aj keď si stále dokázala udržať postavenie a ''chladnú hlavu'', ľudia ju inak, než s úsmevom na tvári, azda nevideli. Poznali ju tiež ako milovníčku koní, prírody, ale aj áut či modernizácie.

Kráľovná Alžbeta sa stále snažila interagovať aj s fanúšikmi kráľovskej rodiny. Aj keď jej protokol prísne zakazuje fotiť sa či objímať s cudzími ľuďmi, panovníčka si predsa len našla spôsob, ako ľudu ukázať, že na nich myslí. Spolu so svojím manželom, princom Philipom, pravidelne odpovedala na listy a pohľadnice, ktoré boli zasielané do Buckinghamského paláca ako znak vyjadrenia pocty.

Medzi jej najväčšie gestá však patrí prekvapenie, ktoré sa odohralo v roku 2012. Do dnešného dňa naň spomína britský pár, ktorý aj kvôli kráľovnej Alžbete zažil najlepší deň svojho života. Britská panovníčka sa totiž zjavila na ich svadbe a odovzdala im ten najkrajší odkaz.

John a Frances sa rozhodli zobrať v Manchestri. Miesto, kde sa obrad bude konať, bolo vybrané už dva roky dopredu. Všetko prebiehalo ako po masle, keď krátko pred svadbou obdržali telefonát. Personál, ktorý mal na starosti sálu, im oznámil, že sa v tom čase bude v budove nachádzať aj veľmi výnimočná osoba. Vyžadovali od nich, aby dodržiavali prísne stanovené pravidlá a aby v prípade styku s ňou nezasahovali do osobného priestoru VIP hosťa.

Ako sa Johnovi podarilo zistiť, jednalo sa o samotnú kráľovskú dvojicu. Alžbeta, spolu so svojím manželom Philipom, bola v tom čase na služobnej ceste v Manchestri. Táto náhoda budúcich svadobčanov pobavila natoľko, že sa rozhodli v rámci srandy pozvať kráľovnú Alžbetu na svadbu. To ešte netušili, že príde.

„Keď nám skončil obrad, oddávajúci nás poprosil, aby sme ešte ostali pred halou a o pár minút dorazila samotná kráľovná,'' opísala tento veľký moment Frances a dodala, že pre ňu, aj pre manžela, to bol zážitok jej života, nakoľko sú obidvaja obrovskými fanúšikmi kráľovnej Alžbety. „Nikdy sme ani len nesnívali o tom, že by sme ju mohli stretnúť,'' prezradila médiám.

Kráľovná Alžbeta poriadne prekvapila svadobčanov Zdroj: instagram/ royalnews

Najkrajšie na celej veci nepochybne bolo, že ako kráľovná Alžbeta, aj Philip, vedeli mená svadobčanov. „Kráľovná sa opýtala, ako sa cítime a zagratulovala nám. Princ Philip sa zasa pýtal kde presne do Talianska plánujeme ísť, tieto veci si o nás zistili,'' spomína si ďalej na moment Britka. Na tento moment nezabúdajú ani hostia, ktorí sa stali svedkami tohto nevšedného zážitku. Všetkým to potvrdilo jedno - a to, že napriek nabitému programu, si kráľovná stále našla čas na tých, ktorí ju milujú...