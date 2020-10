Kto z nás nemá vysnívané bývanie podľa vlastných predstáv? Niekomu na jeho realizáciu chýba odvaha, inému čas, ale drvivej väčšine bežných smrteľníkov najmä peniaze. A potom je tu herec Tomáš Maštalír, ktorý si polená pod nohy hádže sám.

U Fialovej

Urasteného Trnavčana s uhrančivým pohľadom netreba zvlášť predstavovať. Kto by si jeho tvár nevedel hneď vyjaviť, stačí sa započúvať do jeho charizmatického hlasu. Ten v rámci svojich telefonických služieb využíva napríklad aj jedna z našich bánk. Maštalír je skrátka neprehliadnuteľný prominent, aj keď nie každému môže “šmakovať”. Kto by však na neho povedal, že je to chronický podnájomník?



