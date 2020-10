Návšteva u speváčky Maje Velšicovej často končí spomienkami, veď je to pamätníčka československej pop-music. Bola napríklad svedkom úplných začiatkov Karla Gotta (†80).

Rozpačité prijatie

„Jeho prvý zájazd na Slovensko, turné s orchestrom Karla Krautgartnera, som moderovala ja. Pamätám si, že vtedy nosil slivkovomodrý oblek. Nemám však, bohužiaľ, žiadne spoločné fotky, lebo vtedy sa ešte nerobili zo všetkého záznamy ako teraz,“ hovorí pani Maja a pridáva zaujímavý postreh.

„Karel mal nápadný predhryz, predné zúbky von. Nebolo to počuť pri speve, ale vidieť to bolo. Zaujímavé, že sa z tých čias nezachoval ani jeden takýto záber. Zrejme sa o to postaral,“ smeje sa Velšicová a pridáva ďalšie spomienky.

„Slovenské publikum ho neprijalo extra srdečne, lebo to bol nový spevák, tenor. Naši ľudia mali skôr radi Chladila so Simonovou. Samozrejme, bol to náš hosť, veľmi sme sa preto snažili, aby sa cítil dobre, takže nakoniec to bolo príjemné,“ spomína na prvé Gottovo turné.

A čo ten predhryz? „Neskôr si ho dal urobiť. Zuby mu vytrhli a nasadili umelé,“ tvrdí pamätníčka.

